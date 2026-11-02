Social

Drepturile salariale restante și noul statut al grefierilor, pe masa ministrului Justiției. Rezultatele întâlnirii cu BNS

Drepturile salariale restante și noul statut al grefierilor, pe masa ministrului Justiției. Rezultatele întâlnirii cu BNSsursa: BNS
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, alături de reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, Cătălin Trăistaru și Alina Sârbu, au avut o întrevedere oficială cu ministrul Justiției, Radu Marinescu. Întâlnirea a avut ca temă centrală problemele acute cu care se confruntă angajații din sistemul judiciar, dar și din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, informează news.ro.

Reprezentanții sindicali au analizat alături de conducerea ministerului soluțiile posibile pentru îmbunătățirea mediului de lucru, garantarea drepturilor angajaților și identificarea resurselor financiare destinate achitării drepturilor bănești restant generate în instanțe și parchete.

Drepturile salariale restante și noul statut al grefierilor, pe masa ministrului Justiției. Rezultatele întâlnirii cu BNS

Unul dintre punctele cheie de pe ordinea de zi a vizat cadrul legislativ care reglementează profesia de grefier. Reprezentanții BNS au solicitat reluarea activității grupului de lucru din cadrul ministerului în vederea redactării unui nou statut, structurat în conformitate cu deciziile recente ale Curții Constituționale.

Radu Marinescu

Radu Marinescu. Sursă foto: Facebook

În egală măsură, pe fondul tranziției tehnologice și al gestionării concomitente a platformelor ECRIS 4 și ECRIS 5, sindicaliștii au adus în atenție volumul semnificativ de muncă suplimentară. Ca soluție pentru remedierea disfuncționalităților informatice și pentru fluidizarea activității operative, a fost propusă suplimentarea numărului de posturi de grefier.

Arunci mâncare și bani. Capcana produselor 2+1
Arunci mâncare și bani. Capcana produselor 2+1
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc
Ce se schimbă la talonul de pensie mov și ce pensionari îl primesc

Restanțe salariale și situația de la Registrul Comerțului

Un alt subiect de interes major a privit fondurile necesare pentru achitarea restanțelor salariale cuvenite personalului din parchete și instanțe judecătorești. În acest sens, s-a discutat despre identificarea surselor bugetare adecvate pentru stingerea acestor datorii. Discuțiile au vizat, de asemenea, cadrul legal aplicabil salariaților de la Registrul Comerțului.

Se solicită măsuri urgente

Liderii sindicali au insistat pe analizarea rapidă a Legii nr. 165/2026, act normativ care stipulează trecerea personalului contractual în categoria funcțiilor publice, o măsură considerată vitală pentru stoparea migrației personalului din sistem.

În cadrul întâlnirii, președintele BNS a readus în prim-plan „dificultățile de funcționare ale sistemelor informatice” de la Registrul Comerțului și a cerut măsuri urgente, astfel încât „activitatea instituției și condițiile de muncă ale salariaților să nu mai fie afectate”.

Stiri calde

19:01 - După 25 de ani în care a dresat 8000 de câini, Mihai Nae, „dresorul vedetelor”, dezvăluie TOP 10 secrete esențiale al...

18:53 - Schimbări pentru trenurile care circulă între România și Ungaria. Noua tehnologie poate opri automat garniturile

18:44 - Rezidențiat 2026: 9.969 de candidați se luptă pentru 5.483 de locuri. Alexandru Rogobete anunță măsuri stricte de sec...

18:35 - Donald Trump susține că putea câștiga Războiul din Vietnam în doar o săptămână

18:28 - Drepturile salariale restante și noul statut al grefierilor, pe masa ministrului Justiției. Rezultatele întâlnirii cu...

18:20 - Un profesor și-a dat în judecată fostul elev, ajuns primar. Motivul neobișnuit al conflictului

HAI România!

Trump, în fața unui test electoral decisiv. Alegerile din SUA ar putea deschide calea demiterii

Trump, în fața unui test electoral decisiv. Alegerile din SUA ar putea deschide calea demiterii

De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

De la șinșila lui Ciolacu la alegerile din SUA

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Proiecte speciale