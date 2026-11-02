Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, alături de reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, Cătălin Trăistaru și Alina Sârbu, au avut o întrevedere oficială cu ministrul Justiției, Radu Marinescu. Întâlnirea a avut ca temă centrală problemele acute cu care se confruntă angajații din sistemul judiciar, dar și din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, informează news.ro.

Reprezentanții sindicali au analizat alături de conducerea ministerului soluțiile posibile pentru îmbunătățirea mediului de lucru, garantarea drepturilor angajaților și identificarea resurselor financiare destinate achitării drepturilor bănești restant generate în instanțe și parchete.

Unul dintre punctele cheie de pe ordinea de zi a vizat cadrul legislativ care reglementează profesia de grefier. Reprezentanții BNS au solicitat reluarea activității grupului de lucru din cadrul ministerului în vederea redactării unui nou statut, structurat în conformitate cu deciziile recente ale Curții Constituționale.

În egală măsură, pe fondul tranziției tehnologice și al gestionării concomitente a platformelor ECRIS 4 și ECRIS 5, sindicaliștii au adus în atenție volumul semnificativ de muncă suplimentară. Ca soluție pentru remedierea disfuncționalităților informatice și pentru fluidizarea activității operative, a fost propusă suplimentarea numărului de posturi de grefier.

Un alt subiect de interes major a privit fondurile necesare pentru achitarea restanțelor salariale cuvenite personalului din parchete și instanțe judecătorești. În acest sens, s-a discutat despre identificarea surselor bugetare adecvate pentru stingerea acestor datorii. Discuțiile au vizat, de asemenea, cadrul legal aplicabil salariaților de la Registrul Comerțului.

Liderii sindicali au insistat pe analizarea rapidă a Legii nr. 165/2026, act normativ care stipulează trecerea personalului contractual în categoria funcțiilor publice, o măsură considerată vitală pentru stoparea migrației personalului din sistem.

În cadrul întâlnirii, președintele BNS a readus în prim-plan „dificultățile de funcționare ale sistemelor informatice” de la Registrul Comerțului și a cerut măsuri urgente, astfel încât „activitatea instituției și condițiile de muncă ale salariaților să nu mai fie afectate”.