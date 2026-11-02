Copiii sub 14 ani ar putea răspunde penal. Anunțul ministrului Justiției

Copiii sub 14 ani ar putea răspunde penal. Ministerul Justițieianalizează modificarea regulilor privind răspunderea penală a minorilor, inclusiv posibilitatea ca unii copii sub 14 ani să poată fi trași la răspundere pentru faptele comise. Ministrul Radu Marinescu a declarat luni că schimbările sunt discutate în contextul incidentelor violente înregistrate în ultimele săptămâni în unitățile de învățământ.

În prezent, legislația penală nu permite tragerea la răspundere a copiilor care nu au împlinit 14 ani. Pentru minorii cu vârste între 14 și 16 ani, răspunderea penală este condiționată de existența discernământului.

„S-a constatat că există tot mai multe fapte săvârșite de către minori care nu răspund penal, pentru că, în momentul de față, legea penală stabilește că până la 14 ani nu se răspunde și apoi răspunderea începe să se organizeze sub rezerva unei verificări a discernământului până la 16 ani și apoi mai departe”, a declarat ministrul Justiției, într-un interviu la Adevărul.

Radu Marinescu a declarat că Ministerul Justiției ia în considerare două posibilități pentru modificarea legislației privind minorii.

Prima variantă presupune coborârea pragului actual de 14 ani, astfel încât răspunderea penală să înceapă de la o vârstă mai mică.

A doua posibilitate vizează introducerea unor condiții speciale pentru copiii sub 14 ani, prin care să se stabilească dacă aceștia au avut discernământ în momentul săvârșirii unei fapte.

„O traiectorie de analiză este în ce măsură ar fi justificat să scădem această vârstă de răspundere penală.Adică cumva să o scădem de la 14 ani la un prag inferior sau până la 14 ani să se răspundă, dar sub condiția unei certificări existenței discernământului prin instrumente științifice, printr-o expertiză”

Deocamdată, Ministerul Justiției nu a stabilit un nou prag de vârstă, iar variantele prezentate de ministru se află în etapa de analiză.

Eventualele modificări legislative vor fi discutate cu reprezentanți ai mediului academic, specialiști în psihologie, practicieni ai dreptului și organizații ale societății civile.

Ministrul Justiției a afirmat că schimbarea regulilor privind răspunderea penală a copiilor trebuie să se bazeze pe evaluări și consultări cu persoanele care au competențe în domeniu.

„Eu cred că trebuie să facem orice fel de modificare pe o bază foarte atentă de evaluare, cu o consultare serioasă a mediului academic, a societății civile, a specialiștilor, pentru că aici vorbim de psihologi, aici vorbim de practicienii dreptului, însă în egală măsură este cert că o intervenție trebuie să fie realizată”, a concluzionat Radu Marinescu.

Discuțiile privind reducerea vârstei răspunderii penale au loc în paralel cu măsurile pregătite de Guvern pentru combaterea violenței în unitățile de învățământ.

Guvernul a constituit un grup de lucru pentru identificarea măsurilor de prevenire și combatere a incidentelor violente din școli. În urma ședinței desfășurate joi, reprezentanții instituțiilor implicate au stabilit mai multe direcții de intervenție:

Consolidarea pazei în școli, prin suplimentarea personalului de securitate și introducerea unor măsuri suplimentare de verificare și supraveghere la intrarea în unitățile de învățământ.

Crearea unui mecanism de intervenție rapidă, la care vor participa reprezentanți ai ministerelor Educației, Afacerilor Interne, Sănătății și Muncii, alături de alte instituții competente.

Suplimentarea numărului de consilieri psihologici școlari și instruirea profesorilor pentru recunoașterea timpurie a comportamentelor asociate violenței și radicalizării.

Reevaluarea planurilor de securitate existente la nivelul unităților de învățământ și întărirea măsurilor de pază.

Înăsprirea sancțiunilor pentru faptele de violență comise în școli, indiferent dacă victimele sunt elevi sau cadre didactice.

Modificarea legislației privind obiectele interzise, pentru a reglementa mai strict introducerea și deținerea acestora în incinta școlilor.

Lansarea unei campanii de informare, destinată prevenirii și descurajării comportamentelor violente în mediul școlar.

Aceste măsuri au fost stabilite în urma incidentelor recente, în timp ce Ministerul Justiției continuă analiza posibilității de modificare a vârstei răspunderii penale.