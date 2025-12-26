Dramaturgul și fostul politician Radu F. Alexandru s-a stins din viață

Scriitorul și dramaturgul Radu F. Alexandru a încetat din viață vineri, 26 decembrie 2025, la vârsta de 82 de ani, potrivit anunțului făcut de Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Informațiile privind decesul au fost comunicate oficial și preluate de mai multe instituții media din România.

Decesul scriitorului a fost confirmat într-un comunicat al teatrului, care a transmis informații despre activitatea sa profesională și impactul operei sale asupra vieții teatrale și culturale.

Radu F. Alexandru a fost recunoscut pentru contribuțiile sale în dramaturgie și cinematografie, fiind considerat autorul unor piese de teatru jucate pe scene importante din București și din țară. Conform mesajului oficial al Teatrului Național, opera sa reprezintă o creație semnificativă în teatrul românesc contemporan.

În comunicat se arată:

„Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară.”

Scriitorul a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și a semnat o serie de piese de teatru interpretate la teatre din țară.

În cariera sa au fost incluse lucrări de proză și scenarii, iar montările sale au fost puse în scenă atât în București, cât și în alte orașe.

Lucrări precum „Luminița de la capătul tunelului” și „Gertrude” au fost prezentate publicului și au atrat atenția comunității teatrale.

Pe lângă activitatea literară, Radu F. Alexandru a avut și o carieră în politică. El a fost ales senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, unde a desfășurat activități în domeniul culturii, cultelor și mass-media, potrivit datelor din CV‑ul său profesional.

Și în comunicatul Teatrului Național se face referire la implicarea politicii: „A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfășurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio și televiziune.”

În ultimii ani, creația sa a continuat să fie pusă în scenă. După premiera din 2016 a comediei „Luminița de la capătul tunelului”, Radu F. Alexandru a revenit în atenția publicului cu piesa „Gertrude”, montată la Teatrul Național din București în regia lui Silviu Purcărete.

Montarea a fost semnalată în spațiul teatral ca fiind una dintre producțiile importante ale stagiunii. Stiripesurse

Conform informațiilor furnizate de sursele media, ceremonia de înmormântare a scriitorului va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12:00, la Cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului nr. 2 din București.