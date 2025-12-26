Doliu în cinematografie. A murit Vera Alentova, vedeta din „Moscova nu crede în lacrimi”

Actrița Vera Alentova, devenită celebră în toată lumea pentru rolul ei remarcabil din „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit la vârsta de 83 de ani, chiar în ziua de Crăciun.

Agenția TASS a relatat că actrița Vera Alentova s-a prăbușit în timpul unei ceremonii de rămas bun pentru actorul Anatoli Lobotski, care a murit pe 20 decembrie, și a fost luată de paramedici cu o targă.

Teatrul Pușkin, unde actrița a lucrat timp de 60 de ani, a confirmat incidentul: „S-a produs o mare tragedie”.

Cel mai popular film al Verei Alentova a fost „Moscova nu crede în lacrimi”, regizat de soțul ei, Vladimir Menșov.

Cei doi creatori nu s-au așteptat niciodată la succesul filmului dar, în 1981, acesta a câștigat chiar și un premiu Oscar pentru cel mai bun film străin.

Dincolo de rolul Katerinei Tikhomirova, actrița are multe alte roluri memorabile în filmografia sa: „Mâine a fost războiul” (1987), „Shirley-Myrli” (1995) și „Invidia zeilor” (2000).

Criticul de film Anton Dolin a vorbit astfel despre parcursul creativ al actriței: „Este nedrept să o numim pe Vera Alentova, cu filmografia sa vastă, lunga și bogata carieră teatrală – la Teatrul Pușkin din 1965 până în ultimele zile – și adorația ei publică incontestabilă, o „actriță cu un singur rol”.

Însă personajul Katerina, unul dintre cele trei personaje (și, până la final, personajul principal, cel mai important) din fatidic și, după toate relatările, atemporalul succes de box office „Moscova nu crede în lacrimi”, s-a dovedit prea puternic.

Pentru milioane de telespectatori, Alentova va rămâne o eroină muncitoare, ambițioasă și ambițioasă în dezghețul capitalei, a cărei biografie complexă și carieră ilustră au culminat în cele din urmă cu o fericire binemeritată în viața personală”.

„Indiferent cât de mult demontează cercetătorii moderni relația toxică dintre Katerina, regizoare și adjunctă (femininismul nu era la modă pe atunci) și mecanicul bețiv Gosha, care era și bărbatul ideal, nu pot șterge acest arhetip din conștiința publică.

Dar, cumva, repetarea, eclipsarea sau reimaginarea serioasă a filmului este, de asemenea, imposibilă. Este suficient să ne amintim de primirea dezastruoasă a criticilor și publicului față de recentul remake serial al filmului „Moscova nu crede în lacrimi”.

Alentova și Batalov au fost unici. Batalov a reușit să joace alte zeci de roluri pentru care talentul său unic și farmecul masculin au fost amintite; Alentova, însă, se pare că va fi pentru totdeauna Katerina.

Se zvonește că nu a vrut să joace în film - soțul și regizorul ei, Vladimir Menșov, el însuși copleșit de îndoieli cu privire la scenariul melodramatic al lui Valentin Cernîh, a convins-o (Irina Kupcenko, Anastasia Vertinskaya și Margarita Terekhova refuzaseră deja rolul Katerinei până atunci).

Și apoi, când „Moscova nu crede în lacrimi” a câștigat țării un premiu Oscar, Menșov și Alentova au respins inițial filmul ca pe o glumă de 1 aprilie și nu l-au crezut. Acum este clar că filmul este o poveste de succes tipică Hollywood-ului, cu o tentă romantică distinctă. Nimeni altcineva din URSS, nici înainte, nici după aceea, nu a reușit să scrie sau să producă așa ceva”, mai spune criticul de film Anton Dolin.