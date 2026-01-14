Dosarul Sorinei Pintea. Verdictul Înaltei Curţi, aşteptat după trei amânări

Instanţa supremă (ÎCCJ) urmează să se pronunţe, miercuri, în cazul fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, condamnată pe 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Conform rechizitoriului, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, aceasta ar fi pretins şi primit 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la reprezentanţii unei firme, echivalentul a 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică.

Fostul ministru a depus recurs în casaţie, cerere admisă în principiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe 1 octombrie 2025, dosarul fiind repartizat unui complet de trei judecători. Pronunţarea a fost amânată până acum de trei ori.

Sorina Pintea a fost trimisă în judecată de procurorii DNA în aprilie 2020, fiind acuzată că, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, ar fi pretins şi primit, printr-un intermediar, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei firme, echivalentul a 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică pentru amenajarea blocului operator al spitalului.

În aprilie 2024, Tribunalul Cluj a condamnat-o pe Pintea la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare, interzicându-i timp de trei ani să ocupe funcţii publice sau manageriale în spitale şi dispunând confiscarea sumei de 10.000 de euro.

Curtea de Apel Cluj i-a respins ulterior apelul, menţinând decizia ca fiind definitivă. Recursul în casaţie depus de fostul ministru este acum în aşteptarea verdictului final al Înaltei Curţi.

Pe 6 iunie 2025, poliţiştii din Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Cluj în cazul fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea.

La începutul anului 2020, Pintea a declarat că a fost diagnosticată cu dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună, care afectează pielea şi muşchii, provocând slăbiciune musculară şi erupţii cutanate pe pleoape, mâini şi alte zone expuse la soare.

Cauza exactă a afecţiunii nu este cunoscută, boala implicând un atac al sistemului imunitar asupra propriilor ţesuturi şi putând fi asociată cu alte afecţiuni, inclusiv cancer.