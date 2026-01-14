Dosarul Evgheniei Guțul revine pe rol după două luni de pauză. Curtea de Apel formează un nou complet de judecată

Republica Moldova. După o pauză de peste două luni, dosarul în care bașcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formațiuni „Șor”, Svetlana Popan, au fost condamnate la închisoare urmează să fie reluat la Curtea de Apel Centru. Președintele instanței a dispus constituirea unui nou complet de judecată, iar prima ședință în această formulă este programată pentru marți, 14 ianuarie.

Noul complet de judecată este format din magistrații Eugeniu Beșelea și Vitalie Budeci, care făceau parte și din completul anterior. Judecătoarea Olga Cojocaru a fost înlocuită cu magistratul Andrei Cazacicov.

Deocamdată, nu este clar dacă examinarea cauzei va fi reluată de la zero sau va continua din etapa în care a fost suspendată. Acest aspect urmează să fie discutat în cadrul ședinței din 14 ianuarie.

Cert este că dosarul se afla într-o etapă avansată a procedurii, mai exact în faza de prezentare a probelor de către avocații apărării, în cadrul examinării recursurilor depuse împotriva sentinței instanței de fond.

Contestațiile depuse de apărătorii Evgheniei Guțul și ai Svetlanei Popan au ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel Centru la începutul lunii octombrie, imediat după pronunțarea sentințelor de condamnare în primă instanță.

După cel puțin zece ședințe de judecată, examinarea cauzei a fost suspendată pe 6 noiembrie. Motivul a fost nepromovarea procedurii de vetting de către judecătoarea Olga Cojocaru, fapt care a dus la imposibilitatea continuării procesului în formula inițială.

Bașcana regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată marți, 5 august 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Pe lângă Evghenia Guțul, Svetlana Popan, o altă inculpată din același dosar, a primit șase ani de închisoare cu executare. Instanța a stabilit că Guțul este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, faptă comisă în perioada octombrie 2021 – noiembrie 2022.

Potrivit acuzației, bașcana ar fi acceptat și gestionat fonduri provenite de la un grup criminal organizat, care erau folosite pentru activitățile fostului Partid „Șor”. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de nouă ani de închisoare, însă instanța a decis aplicarea unei pedepse mai mici.

Ambele inculpate au fost reținute și arestate direct din sala de judecată, urmând să rămână în detenție până la pronunțarea unei sentințe definitive. Atât Evghenia Guțul, cât și Svetlana Popan pledează nevinovate.