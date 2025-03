Trump va vizita Arabia Saudită. Când și-a programat președintele călătoria

Preşedintele american Donald Trump va urma să viziteze Arabia Saudită la jumătatea lunii mai, aceasta urmând să fie prima sa vizită în străinătate din cel de-al doilea mandat.

Arabia Saudită a devenit mai importantă în politica externă a Statelor Unite, țara fiind locul discuțiilor între SUA, Rusia și Ucraina, în contextul în care Donald Trump încearcă să încheie războiul, iar Casa Albă a indicat că țara ar putea participa la acordurile Abraham.

În această lună, Trump a declarat că probabil va face prima sa călătorie în străinătate în Arabia Saudită, în scopul semnării acordului prin care Riadul ar trebui să investească peste 1.000 de miliarde de dolari în economia americană, inclusiv prin achiziții de echipamente militare.

Preşedintele american a precizat pe 6 martie că cel mai probabil, va ajunge acolo în următoarea lună și jumătate. Acesta a mai menționat că prima sa călătorie din primul mandat a fost la Riad, în anul 2017, pentru a anunţa investiţii saudite, care au fost estimate atunci la 350 de miliarde de dolari.

