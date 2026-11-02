Donald Trump a adăugat o nouă declarație controversată la palmaresul său deja impresionant, afirmând în cadrul unui eveniment public că ar fi putut încheia conflictul din Asia de Sud-Est în timp record. Liderul american a făcut această remarcă duminică, în timp ce evoca operațiunile militare lansate de Statele Unite în Venezuela și Iran, informație relansată de agenția de presă AFP.

Actualul lider al Casei Albe a susținut un nou miting politic înaintea scrutinului de la jumătatea mandatului, o perioadă electorală extrem de tensionată în care formațiunea sa politică se confruntă cu riscul de a pierde majoritatea în Congres. În timpul discursului, acesta a făcut referire la tacticile militare din trecut, amintind momente sensibile din istoria recentă a țării.

În sprijinul discursului său despre erorile strategice ale trecutului, liderul de la Casa Albă a purtat un dialog deschis cu cei prezenți în sală. „Știți, au aruncat din avion porcăria aia roșie, indiferent ce era, și au continuat să o arunce în pădure”, a explicat președintele.

Intervenția a fost imediat completată de la tribună. „Agentul portocaliu!”, au strigat mai mulți susținători din public, recunoscând referirea istorică.

Contextul istoric amintește că aproximativ 80 de milioane de litri din această substanță chimică erbicidă au fost pulverizați de forțele americane asupra regiunilor împădurite din sudul Vietnamului. Scopul principal al operațiunii a fost distrugerea vegetației dense și a culturilor agricole folosite drept adăpost de gherila comunistă vietnameză, în timpul sângerosului conflict care a opus cele două națiuni între 1955 și 1975.

Argumentul adus de șeful statului s-a concentrat pe pretinsa ineficiență a strategiilor de altădată. „Agentul portocaliu, chiar dacă este roșu, l-au aruncat în pădure ani și ani și ani. În loc să atace orașul Ho Chi Minh și alte locuri”, a adăugat Donald Trump, criticând modul în care au fost conduse campaniile militare.

Declarațiile nu s-au oprit însă doar la conflictul din Asia, liderul american extinzându-și analiza și asupra unei alte intervenții majore de pe glob. Acesta a susținut că ar fi putut obține o victorie rapidă și în campania din Afganistan, estimând durata necesară la doar trei săptămâni.

Critica adusă strategiilor anterioare a fost formulată deschis în fața susținătorilor săi. „Afganistan, ani și ani. Noi nu luptăm niciodată ca să câștigăm. Nu luptăm ca să câștigăm. Luptăm ca să ajungem la egalitate. Nu știu ce facem. Sunt niște președinți slabi, slabi. (...) Aș fi putut câștiga războiul ăla în trei săptămâni. Aș fi putut câștiga Războiul din Vietnam într-o săptămână”, a afirmat Trump, reluându-și acuzațiile la adresa administrațiilor anterioare.

Această retorică incisivă la adresa trecutului militar american reflectă eforturile constante ale liderului de la Washington de a justifica acțiunile geopolitice actuale, inclusiv conflictul declanșat în alianță cu Israelul împotriva Republicii Islamice Iran, la sfârșitul lunii februarie.

Situația de pe teren a devenit însă una dificilă, conflictul intrând într-o fază de blocaj și generând repercusiuni economice majore în interiorul Statelor Unite. Aceste evoluții nefavorabile se reflectă direct în scăderea cotei de popularitate a președintelui, care se află într-o poziție delicată în sondajele de opinie, exact în perioada premergătoare alegerilor pentru Congres. „Singurul motiv pentru care nu am terminat cu Iranul este că vreau să mă arăt amabil. Vreau să încerc să salvez toate aceste vieți, dacă pot”, s-a justificat din nou președintele, încercând să tempereze criticile electoratului.