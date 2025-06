Donald Trump, profit uriaș în 2024: milioane din criptomonede, NFT-uri și afaceri imobiliare

Donald Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari în 2024 din criptomonede, afaceri cu golf, taxe de licențiere și alte activități comerciale, conform unei declarații financiare anuale publicate vineri.

Documentul oferă o imagine detaliată a portofoliului extins de afaceri al fostului președinte miliardar al SUA. Deși Trump a afirmat anterior că și-a transferat afacerile într-un trust administrat de copiii săi, declarația arată că veniturile din aceste surse îi revin în continuare.

Aceasta a generat critici legate de posibile conflicte de interese, în special în domeniul criptomonedelor, unde anumite politici adoptate în timpul mandatului său ar fi putut favoriza aceste afaceri.

Unul dintre cele mai semnificative venituri raportate provine din moneda meme $TRUMP, lansată la începutul anului 2024, care ar fi generat aproximativ 320 de milioane de dolari în comisioane. De asemenea, familia Trump a obținut peste 400 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, o companie de finanțe descentralizate, inclusiv 57,35 milioane din vânzarea de tokenuri.

Trump a declarat că deține 15,75 miliarde de tokenuri de guvernanță în cadrul acestui proiect. Declarația indică, de asemenea, venituri considerabile din afacerile tradiționale ale familiei Trump: cele trei cluburi de golf din Florida Jupiter, Doral și West Palm Beach și clubul exclusivist Mar-a-Lago au generat împreună cel puțin 217,7 milioane de dolari, Doral fiind cea mai profitabilă locație, cu venituri de 110,4 milioane.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025