Donald Trump, criticat de președintele Braziliei. Lula da Silva acuză megalomania liderului de la Washington

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, în vârstă de 79 de ani, l-a acuzat joi pe omologul său american, Donald Trump, de intenția de a „poza ca împărat al lumii” și i-a cerut să „respecte suveranitatea” țărilor, conform AFP.

„Democraţia cucerită după al Doilea Război Mondial este un parametru şi un exemplu al celei mai bune guvernări pe care am avut-o în ultimii 70 de ani, dar (Trump), prin felul în care acţionează, încearcă să pozeze ca împărat al lumii”, a declarat Radio Tupi, şeful statului brazilian, într-un interviu acordat unui post local de radio.

🇺🇸"EMPEROR OF THE WORLD"

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva on Thursday accused Donald Trump of wanting to "become an emperor of the world. pic.twitter.com/aqKilIPFu3

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) February 20, 2025