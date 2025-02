Social Cinci orașe în care e un Infern să trăiești. Frigul paralizează tot ce-i iese în cale







5 orașe în care e un Infern să trăiești. Siberia nu este singurul loc în care este foarte frig. Există mai multe orașe cu temperaturi extrem de scăzute și puține persoane reușesc să locuiască aici. Cele mai scăzute temperaturi sunt în Astana.

5 orașe în care e un Infern să trăiești

Astana este un oraș modern, caracterizat printr-o arhitectură futuristă, moschei strălucitoare și o mulțime de centre comerciale și de divertisment. Deși lunile de vară sunt calde, iernile în Astana sunt lungi, uscate și extrem de reci. S-au înregistrat minime extreme de -61 F/ -51,5 C, deși media lunară pentru luna ianuarie este de 6,4 F/ -14,2 C. În majoritatea anilor, râul din oraș rămâne înghețat de la jumătatea lunii noiembrie până la începutul lunii aprilie.

Un alt oraș cu temperaturi extrem de scăzute este în statul Minnesota. Aici au fost minime record de -55 F/ -48 C și o medie sezonieră a căderilor de zăpadă de 71,6 inci. International Falls are cele mai multe zile pe an cu temperaturi aproape de îngheț. Orașul este cunoscut mai ales pentru punctul de trecere a frontierei canadiene și ca poartă de acces către Parcul Național Voyageurs din apropiere.

Alte orașe cu temperaturi extrem de scăzute

Cocoțat la 4.430 de metri deasupra nivelului mării, la marginea stepei Mongoliei, Ulaanbaatar este cea mai rece capitală națională din lume. Orașul se confruntă cu anotimpuri extreme, vara înregistrându-se maxime de 102 F/ 39 C; cu toate acestea, minimele de -44 F/ -42 C din timpul lunilor lungi de iarnă oferă orașului Ulaanbaatar o temperatură medie anuală care se situează chiar sub zero grade.

Ulaanbaatar are o mulțime de atracții culturale bogate, de la temple budiste în stil tibetan la fascinante galerii de artă modernă.

Situat deasupra Cercului Polar Arctic din Alaska, Barrow este cel mai nordic oraș din Statele Unite. Acesta are cea mai scăzută temperatură medie dintre toate orașele din Alaska, exacerbată de acoperirea frecventă cu nori și de vânturile extreme de până la 60 de mile pe oră. Soarele rămâne sub orizont timp de 65 de zile în fiecare an, în timp ce, în medie, doar 120 de zile pe an se înregistrează temperaturi ridicate care depășesc pragul de îngheț. În ciuda minimei record de -56 F/ -49 C, mulți turiști vizitează Barrow.

Yellowknife, Canada

Capitala Teritoriilor de Nord-Vest din Canada se află la 250 de mile sud de Cercul Arctic. Dintre cele 100 de orașe canadiene incluse într-un studiu realizat de Environment Canada, Yellowknife este cel mai friguros pe tot parcursul anului. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată a fost de -60 F/ -51 C.