Donald Trump a aflat de moartea lui Chuck Norris de la jurnaliști. „Un tip dur şi un mare fan al meu”

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj după moartea actorului și expertului în arte marțiale Chuck Norris, pe care l-a descris drept un susținător apropiat și o figură emblematică. Declarația a fost făcută vineri, după ce liderul de la Casa Albă a aflat vestea de la jurnaliști.

Donald Trump, despre Chuck Norris: Un tip dur şi un mare fan al meu

Într-o reacție oferită în grădina Casei Albe, Donald Trump a vorbit despre relația sa cu actorul și despre imaginea acestuia.

„Chuck Norris a fost un tip grozav. Un tip dur şi un mare fan al meu. Nu ai vrea să te baţi cu el”, a declarat Trump după ce a aflat de moartea actorului de la jurnalişti.

Președintele american a cerut, de asemenea, ca reporterii să transmită condoleanțe familiei actorului.

Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani

Chuck Norris a murit joi dimineață, la vârsta de 86 de ani, în urma unei urgențe medicale. De-a lungul carierei, a devenit cunoscut pentru rolurile în care a interpretat personaje puternice, justițiari solitari, militari sau oameni ai legii.

A apărut în numeroase filme în care a jucat eroi care capturează infractori, salvează ostatici sau luptă împotriva terorismului, conturând o imagine specifică de duritate și determinare. Revista Time l-a descris drept „durul suprem”.

Actorul a devenit cunoscut și pentru stilul său de luptă, inclusiv pentru loviturile circulare de picior. În debutul său cinematografic din 1972, "The Way of the Dragon", a avut un duel celebru cu Bruce Lee, într-o scenă filmată în Colosseumul din Roma.

Ulterior, a făcut parte din distribuția filmului "The Expendables 2" (2012), unde a jucat alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger și Bruce Willis, într-o confruntare cu personajul interpretat de Jean-Claude Van Damme.

Actorul a fost asociat cu Partidul Republican

Între 1993 și 2001, Norris a interpretat rolul sergentului Cordell Walker în serialul „Walker, Texas Ranger”, un personaj definit de experiența militară și abilitățile în arte marțiale.

Producția a avut succes la nivel internațional și a contribuit la transformarea actorului într-un fenomen cultural, inclusiv prin apariția celebrilor „Chuck Norris Facts”, glume care îi exagerau abilitățile până la nivel absurd, precum „Chuck Norris nu face flotări, ci împinge Pământul în jos”.

De-a lungul timpului, Chuck Norris a fost asociat cu Partidul Republican și și-a exprimat sprijinul pentru mai multe figuri conservatoare, inclusiv pentru Ronald Reagan și Donald Trump.

