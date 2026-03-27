Dominic Fritz atacă PSD pentru moțiunea contra ministrului Mediului

Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a acuzat pe Facebook Partidul Social Democrat (PSD) de incoerență politică, criticând decizia acestora de a sprijini o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, în ciuda declarațiilor recente ale liderilor PSD privind evitarea colaborării cu partidele extremiste.

„Ieri, nici nu apucase Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD «exclude orice variantă de colaborare» cu AUR, că în Parlament colegii lui anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști”, a scris Dominic Fritz.

Liderul USR se afla la Bruxelles în cadrul unei vizite oficiale, unde a discutat cu mai mulți oficiali europeni.

Fritz a subliniat contradicția între poziția publică a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și acțiunile parlamentarilor social-democrați din țară. În declarațiile sale de la Bruxelles, Grindeanu a exprimat îngrijorarea privind „apropierea dintre partidul premierului și liderii AUR, conduși de George Simion”.

Ulterior, în cadrul unei intervenții televizate, liderul PSD a reafirmat că partidul său „exclude orice alianță cu partide extremiste, în speță cu AUR”.

Problema a apărut în contextul moțiunii simple depuse de grupul Pace Întâi România la Senat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în luna martie. Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că senatorii social-democrați vor susține moțiunea, ceea ce a atras criticile liderului USR.

Dominic Fritz a declarat că decizia PSD contravine protocolului de coaliție și că reprezintă deja a doua abatere de la angajamentele asumate.

„Nu mai am așteptări ca partenerii de la PSD să se țină de cuvânt, nu față de USR, oricum. Dar ce mi-e greu să înțeleg este cum pot să-și inducă în eroare propriii alegători în halul acesta. Când zici constant una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, a adăugat Dominic Fritz, președintele Uniunii Salvați România.