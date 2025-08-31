Social Doliu în muzica populară. Un foarte iubit interpret a murit când visa să revină pe scenă







Cunoscutul interpret de muzică populară Ghiță Botoș, din Satu Mare, a pierdut bătălia cu boala. A lupta un an cu o suferință cumplită. Cunoscuții spun că a luptat cu multă demnitate. Din păcate, trei copii au rămas orfani, iar o soție va rămâne cu sufletul pustiit.

Din păcate, medicii îi descoperiseră la operație o tumoră uriașă. De peste 11 kilograme, pe care trupul său firav a fost nevoit să o poarte. Totuși, în ciuda unei intervenții grele, după operație a avut o rază de speranță unor specialiști.

Formațiunea tumorală a fost îndepărtată. Avea o jumătate de metru. Artistul își exprimase recunoștința față de medici, de public, de toți cei care l-au iubit și susținut. A visat să revină în fața publicului, acolo unde se simțea acasă, unde fiecare cântec devenea rugă și alinare. Boala a revenit însă . De data aceasta parcă mai furibund. Nu a mai fost posibilă însănătoșirea.

„Cu inima frântă, anunț plecarea prea devreme dintre noi a soțului meu iubit...”, transmite soția artistului, Adriana Pamela Botoș. În loc de coroane, familia cere un gest simplu. Dar plin de simbol: o floare. O floare ca semn de iubire, ca o ultimă notă adăugată la partitura vieții sale, ca un „mulțumesc” pentru cântecul cu care a alinat suflete și a legat oameni.

"Am sperat până în ultima clipă la o minune, dar Dumnezeu te-a chemat lângă El, să faci parte din corul îngerilor, dragul nostru prieten și coleg, artist drag sufletului nostru. Ne-ai lăsat o amintire sfâșietoare pe patul de spital, când, privind după noi la plecare, ne-ai spus: ,Vă iubesc…” Cuvinte pe care nu le vom uita niciodată și care ne vor răsuna mereu în suflet. Drum lin către lumină, Ghiță Botoș! Vei rămâne veșnic în inimile noastre", a scris o prietenă a regretatului artist.