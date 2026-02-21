Rapperul Lil Poppa s-a împușcat în cap, în fața managerului, la doar 25 de ani 

Rapperul Lil Poppa s-a împușcat în cap în fața managerului său îngrozit, după ce l-a sunat să-i ceară ajutorul când a avut un accident cu mașina, a transmis poliția, citată de nypost.com.

Artistul, în vârstă de 25 de ani, pe numele său real Janarious Mykel Wheeler, a avut un accident joi pe autostrada Interstate 85, la sud de Hapeville, Georgia, și și-a sunat managerul în panică, neștiind ce să facă, a declarat șeful poliției din Hapeville, Bruce Hedley, pentru TMZ.

Mașina încă funcționa, iar managerul i-a spus să se întâlnească cu ea într-o parcare din apropierea unui hotel Hilton, potrivit raportului.

Lil Poppa a rămas în mașină în timp ce cei doi vorbeau prin geamul coborât. La un moment dat, rapperul a scos un pistol, l-a îndreptat spre cap și a apăsat pe trăgaci, a declarat șeful poliției. În prezent, nu este clar ce au discutat înainte.

Un polițist care nu era de serviciu și lucra la hotel a sunat la 911, iar Wheeler a fost transportat de urgență la spitalul Grady, unde a fost declarat mort miercuri, în jurul orei 11:30. Biroul medicului legist din comitatul Fulton a stabilit că moartea sa a fost o sinucidere.

„Suntem șocați și devastați de pierderea membrului nostru drag al familiei. Poppa era mai mult decât un artist talentat — era un tânăr ambițios, cu o maturitate peste vârsta lui și un potențial nelimitat. Dragostea noastră pentru el nu cunoaște limite”, a anunțat casa lui de discuri, Yo Gotti’s Collective Music Group.

Rapperul din Jacksonville, Florida, era cunoscut pentru stilul său și pentru versurile inspirate din realitățile dure ale vieții de stradă. La începutul acestei săptămâni, el a anunțat pe rețelele sociale că va lansa videoclipul piesei sale „Out Of Town Bae”.

Artistul a ajuns o voce importantă a genului „pain rap”, folosindu-și muzica pentru a-și exprima traumele personale și experiențele dure ale vieții urbane.