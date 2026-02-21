Monden

Rapperul Lil Poppa s-a împușcat în cap, în fața managerului, la doar 25 de ani 

Comentează știrea
Rapperul Lil Poppa s-a împușcat în cap, în fața managerului, la doar 25 de ani Rapperul Lil Poppa. Sursa foto: Instagram/lilpoppa
Din cuprinsul articolului

Rapperul Lil Poppa s-a împușcat în cap în fața managerului său îngrozit, după ce l-a sunat să-i ceară ajutorul când a avut un accident cu mașina, a transmis poliția, citată de nypost.com.

Rapperul Lil Poppa s-a împușcat în cap în fața managerului

Artistul, în vârstă de 25 de ani, pe numele său real Janarious Mykel Wheeler, a avut un accident joi pe autostrada Interstate 85, la sud de Hapeville, Georgia, și și-a sunat managerul în panică, neștiind ce să facă, a declarat șeful poliției din Hapeville, Bruce Hedley, pentru TMZ.

Mașina încă funcționa, iar managerul i-a spus să se întâlnească cu ea într-o parcare din apropierea unui hotel Hilton, potrivit raportului.

Lil Poppa a rămas în mașină în timp ce cei doi vorbeau prin geamul coborât. La un moment dat, rapperul a scos un pistol, l-a îndreptat spre cap și a apăsat pe trăgaci, a declarat șeful poliției. În prezent, nu este clar ce au discutat înainte.

Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
Rate și taxe mai mari pentru România. Cât ne costă faptul că nu am adoptat moneda euro
Rate și taxe mai mari pentru România. Cât ne costă faptul că nu am adoptat moneda euro

Un polițist a sunat la urgențe

Un polițist care nu era de serviciu și lucra la hotel a sunat la 911, iar Wheeler a fost transportat de urgență la spitalul Grady, unde a fost declarat mort miercuri, în jurul orei 11:30. Biroul medicului legist din comitatul Fulton a stabilit că moartea sa a fost o sinucidere.

„Suntem șocați și devastați de pierderea membrului nostru drag al familiei. Poppa era mai mult decât un artist talentat — era un tânăr ambițios, cu o maturitate peste vârsta lui și un potențial nelimitat. Dragostea noastră pentru el nu cunoaște limite”, a anunțat casa lui de discuri, Yo Gotti’s Collective Music Group.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de CMG Records & Management (@cmgthelabel)

Rapperul Lil Poppa, cunoscut pentru stilul său

Rapperul din Jacksonville, Florida, era cunoscut pentru stilul său și pentru versurile inspirate din realitățile dure ale vieții de stradă. La începutul acestei săptămâni, el a anunțat pe rețelele sociale că va lansa videoclipul piesei sale „Out Of Town Bae”.

Artistul a ajuns o voce importantă a genului „pain rap”, folosindu-și muzica pentru a-și exprima traumele personale și experiențele dure ale vieții urbane.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Vio spune:
    21 februarie 2026 la 8:48

    Un ;influencer' negativ mai putin pentru tinerii americani...

Stiri calde

09:10 - Interviu tensionat. Tucker Carlson l-a atacat dur pe ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Iran, victimele din Ga...
08:59 - Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
08:50 - Prințul Andrew, la un pas de a pierde orice șansă la tron. Guvernul ia în calcul eliminarea sa din linia de succesiune
08:43 - Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
08:30 - Rate și taxe mai mari pentru România. Cât ne costă faptul că nu am adoptat moneda euro
08:21 - Dramele, scandalurile și crizele regale, de-a lungul vremii. Ce nu aputut fi ascuns de ochii presei

HAI România!

Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt

Proiecte speciale