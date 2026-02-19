Accident pe A3 la Moara Vlăsiei. Trafic restricționat și condiții dificile pe mai multe autostrăzi

Traficul este restricționat temporar, pe A3, în zona Moara Vlăsiei din cauza unui accident rutier. Pe A2 este ceață densă, iar pe mai multe autostrăzi din țară se circulă în condiții de iarnă, relatează news.ro.

Traficul rutier se desfășoară cu restricții joi dimineață pe Autostrada A3 București–Brașov, în apropierea localității Moara Vlăsiei. Un accident în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară și un autoturism a avut loc la kilometrul 26, pe sensul de mers către Ploiești.

Potrivit Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, în urma coliziunii nu au fost înregistrate victime.

„Pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de mers spre Ploieşti, în zona localităţii Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, a avut loc un accident rutier, nefiind înregistrate victime”, au transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

Circulația este dirijată temporar pe banda a doua pe sensul către Ploiești și pe prima bandă pe sensul către București. Reluarea traficului în condiții normale este estimată după ora 07:00.

Condițiile meteo afectează și traficul pe Autostrada A2 București–Cernavodă. Pe tronsonul cuprins între kilometrii 35 și 160 este semnalată ceață densă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

În același timp, pe mai multe autostrăzi din țară se circulă în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe carosabil. Situația este semnalată pe A1 București–Râmnicu Vâlcea, A2 București–Cernavodă, A3 București–Brașov, A7 Ploiești–Adjud și pe A0 Centura București.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, traficul este închis pe DN 22A între Cataloi (TL) și Hârșova (CT), pe DN 2S între Jijila și pod Brăila, precum și pe DN 23B între localitățile Măicănești și Ciorăști (VN).

De asemenea, circulația este restricționată pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe DN 38 între Vama Negru Vodă și Agigea (CT), pe DN 2A între Giurgeni și Lumina (CT), pe DN 3 între Murfatlar (CT) și Ostrov (limită cu județul Călărași), precum și pe DN 22 între Lumina (CT) și municipiul Tulcea.

În județul Tulcea, pe DN 22 între Smârdan și municipiul Tulcea, circulația este restricționată pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

În ceea ce privește traficul naval, manevrele sunt suspendate în Bara Sulina, iar traficul feroviar se desfășoară în condiții de iarnă, fără a fi înregistrate blocaje.