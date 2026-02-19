Cum să îți cureți rapid mașina de zăpadă. Trucurile care fac totul mai ușor

Cum să îți cureți rapid mașina de zăpadă. Ninsorile abundente pot transforma diminețile într-un adevărat test de răbdare pentru șoferi. O mașină acoperită complet de zăpadă nu înseamnă doar timp pierdut, ci și riscuri serioase dacă pleci la drum fără să o cureți corespunzător, potrivit consumerreports.

Vizibilitatea redusă, geamurile înghețate sau blocarea ștergătoarelor pot duce la incidente periculoase. Vestea bună este că există metode simple și rapide prin care îți poți curăța mașina eficient, fără să pierzi zeci de minute în frig.

Primul pas este să ai la îndemână un minim de echipament de iarnă. O perie specială pentru zăpadă, cu racletă pentru gheață, este esențială. Evită să folosești obiecte improvizate, precum bucăți de carton sau mături dure, care pot zgâria vopseaua sau parbrizul. Ideal este să păstrezi peria în portbagaj pe tot parcursul sezonului rece.

Dacă zăpada este proaspătă și pufoasă, curățarea va fi mult mai ușoară. În schimb, dacă s-a transformat în strat înghețat, va fi nevoie de mai multă atenție. Pornește motorul și sistemul de încălzire, inclusiv dezaburirea pentru parbriz și lunetă. Aerul cald va ajuta la topirea gheții din interior, în timp ce tu cureți exteriorul.

Mulți șoferi încep direct cu parbrizul, dar specialiștii recomandă să începi cu plafonul. Motivul este simplu: dacă lași zăpada pe acoperiș, aceasta poate aluneca pe parbriz în timpul frânării și îți poate bloca brusc vizibilitatea. În plus, bucăți mari de zăpadă pot cădea pe mașinile din spate.

Folosind peria, îndepărtează zăpada prin mișcări lungi și ușoare, fără a apăsa excesiv. Scopul este să cureți stratul superficial, nu să freci caroseria. După plafon, continuă cu geamurile laterale, capota și portbagajul.

Pentru parbriz și lunetă, racleta este cea mai eficientă soluție. Nu turna apă fierbinte peste gheață – diferența bruscă de temperatură poate crăpa sticla. De asemenea, nu folosi ștergătoarele pentru a îndepărta zăpada groasă; acestea se pot deteriora ușor.

Dacă geamurile sunt acoperite cu un strat gros de gheață, există soluții speciale de degivrare disponibile în comerț. Acestea accelerează procesul și reduc efortul. În lipsa lor, răbdarea și racleta rămân cele mai sigure opțiuni.

Un detaliu adesea ignorat este curățarea farurilor, stopurilor și a oglinzilor laterale. Zăpada și gheața pot reduce considerabil eficiența luminilor, ceea ce scade vizibilitatea în trafic. Șterge-le cu grijă, fără să folosești obiecte dure care pot zgâria plasticul.

Plăcuțele de înmatriculare trebuie și ele să fie vizibile. În unele țări, circulația cu numerele acoperite de zăpadă poate atrage amenzi.

Dacă mașina a fost parcată în zăpadă mare, este posibil ca roțile să fie parțial blocate. Îndepărtează zăpada din jurul lor înainte de a porni la drum. În caz contrar, riști să patinezi inutil sau să forțezi transmisia.

De asemenea, asigură-te că țeava de eșapament nu este blocată de zăpadă. O evacuare obturată poate duce la acumularea gazelor în jurul mașinii, ceea ce este periculos mai ales dacă motorul funcționează.

Pentru a reduce timpul petrecut dimineața la curățat, poți lua câteva măsuri preventive. Dacă ai posibilitatea, parchează într-un garaj sau sub un acoperiș. Chiar și o husă specială pentru parbriz poate face diferența, prevenind formarea gheții peste noapte.

Ridicarea ștergătoarelor înainte de ninsoare împiedică lipirea lor de sticlă. Astfel, vei evita deteriorarea lor și vei economisi câteva minute prețioase.

Unii șoferi folosesc soluții anti-îngheț aplicate pe geamuri seara. Acestea reduc aderența gheții și fac curățarea mult mai rapidă a doua zi.

Una dintre cele mai comune greșeli este curățarea superficială, doar a unei porțiuni din parbriz. Pe lângă faptul că este periculos, acest obicei poate atrage sancțiuni. Vizibilitatea trebuie să fie completă, iar toate geamurile trebuie curățate.

O altă greșeală este graba excesivă. Loviturile puternice cu racleta sau folosirea unor obiecte metalice pot produce zgârieturi permanente. De asemenea, accelerările bruște pentru a „scutura” zăpada de pe mașină nu sunt recomandate.

Curățarea corectă a mașinii de zăpadă nu trebuie să fie un proces complicat sau foarte lung. Cu instrumentele potrivite și o ordine logică a pașilor, operațiunea poate dura doar câteva minute, iar siguranța ta și a celor din jur va fi mult mai bine protejată.