Doi teroriști din Italia au murit în timp ce pregăteau un atentat

Doi teroriști descriși de poliție ca „anarhiști” din Italia au murit în urma unei explozii produse într-un hangar aflat la periferia Romei, într-un context în care, potrivit investigațiilor preliminare, aceștia ar fi încercat să construiască un dispozitiv exploziv, potrivit La Repubblica.

Incidentul a declanșat o anchetă amplă a poliției italiene, care încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs deflagrația și dacă a fost vorba despre o pregătire activă a unui atac.

Potrivit aceleiași surse, anchetatorii iau în calcul ipoteza că cei doi nu urmăreau producerea unui masacru, ci mai degrabă o acțiune cu caracter simbolic, specific unor grupări anarhiste care preferă gesturi demonstrative menite să transmită mesaje politice. Acțiunile celor doi ar fi fost orientate mai mult către impact mediatic și revendicativ decât către producerea unui număr mare de victime.

Victimele sunt identificate ca fiind Alessandro Mercogliano și Sara Ardizzone, două persoane cunoscute în cercurile anarhiste din Italia, care ar fi fost implicate în acțiuni de susținere a altor membri ai mișcării radicale.

Sursele citate indică faptul că activitatea lor recentă ar fi fost legată de dorința de a atrage din nou atenția asupra situației lui Alfredo Cospito, o figură centrală a curentului anarhist italian contemporan.

Alfredo Cospito, în vârstă de 58 de ani, execută o pedeapsă de peste două decenii de detenție pentru implicarea în acțiuni precum trimiterea de colete-capcană și alte atacuri îndreptate împotriva instituțiilor statului, comise în urmă cu aproximativ un deceniu.

Cazul său a devenit unul intens mediatizat în Italia, fiind preluat frecvent de susținători ai mișcărilor anarhiste, dar și de organizații care critică regimul penitenciar aplicat în cazul său.

Cospito se află în prezent în regimul de detenție specială cunoscut sub denumirea de „41-bis”, un sistem strict rezervat în special persoanelor condamnate pentru infracțiuni de tip mafiot sau terorist. Acest regim presupune restricții severe privind contactul cu exteriorul și este adesea criticat de organizațiile pentru drepturile omului, care îl consideră o formă de izolare extremă.

Alessandro Mercogliano și Sara Ardizzone ar fi fost implicați în planificarea unor acțiuni menite să reînvie dezbaterea publică privind cazul lui Cospito și regimul său de detenție. Autoritățile investighează dacă explozia din hangar are legătură directă cu un dispozitiv artizanal în curs de asamblare și dacă momentul ales are vreo conexiune cu dezbaterile juridice în desfășurare.

În acest context, presa italiană speculează că acțiunea pregătită ar fi putut fi corelată cu calendarul unei decizii judiciare așteptate în luna mai, când un tribunal urmează să reevalueze menținerea sau eventual relaxarea regimului 41-bis în cazul lui Cospito, subiect care a generat deja reacții și mobilizări în mediile radicale.