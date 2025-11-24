Doi români, surprinși când alergau pe pista unui avion din Köln. Cei doi s-au ales cu dosar penal

Doi români au provocat un incident major pe aeroportul din Köln după ce au fugit pe pistă pentru a nu pierde un zbor Wizz Air, ignorând porțile închise și motoarele avionului aflate în funcțiune. Cei doi s-au ales cu dosar penal, potrivit publicației Bild.

Doi români în vârstă de 28 și 47 de ani au fugit pe pista unui avion Wizz Air, care avea deja motoarele pornite. Cei doi au spart geamul unei ieșiri de urgență pentru a ajunge la aeronava, încercând să nu rateze zborul.

Bărbații au început să-i facă cu mâna pilotului, însă au fost prinși imediat și reținuți de poliție. Autoritățile au deschis un dosar penal pe numele lor.

La ora 21:25, Airbusul Wizz Air, zborul 3262 spre București, a părăsit poarta B70. În drum spre pistă, lumina roșie de avertizare era aprinsă, iar motoarele aeronavei erau în funcțiune.

Cei doi români care trecuseră de controlul de securitate au pătruns neautorizat pe platforma aeroportului Köln printr-o ieșire de urgență, fiind opriți de angajați și predați Poliției Federale. Un purtător de cuvânt al aeroportului a transmis că securitatea și traficul aerian nu au fost afectate.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Oliver Hünewinckell, a declara că împotriva celor doi bărbați a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală, iar autoritățile verifică încă dacă au încălcat Legea Securității Aeriene. „Împotriva bărbaților a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală, iar încălcarea Legii Securității Aeriene este încă verificată”, a declarat Oliver Hünewinckel”

Avionul Wizz Air a decolat cu întârziere la ora 21:42, dar și-a recuperat timpul pierdut și a aterizat la București laora 0:49, mai devreme decât ora estimată inițial.