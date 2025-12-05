Doi generali români participă la Reuniunea de la Paris pentru consolidarea apărării și cooperarea militară europeană

Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul de brigadă Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei Generale pentru Armamente, participă vineri la Reuniunea europeană de la Paris, unde liderii militari vor discuta consolidarea capabilităţilor militare şi cooperarea industrială în domeniul apărării pentru a creşte reacţia colectivă a Europei în actualul context de securitate, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

