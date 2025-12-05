Politica

Doi generali români participă la Reuniunea de la Paris pentru consolidarea apărării și cooperarea militară europeană

Doi generali români participă la Reuniunea de la Paris pentru consolidarea apărării și cooperarea militară europeană
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul de brigadă Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei Generale pentru Armamente, participă vineri la Reuniunea europeană de la Paris, unde liderii militari vor discuta consolidarea capabilităţilor militare şi cooperarea industrială în domeniul apărării pentru a creşte reacţia colectivă a Europei în actualul context de securitate, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

Generali români la Reuniunea europeană de la Paris

Generalul Gheorghiță Vlad, conducătorul Statului Major al Apărării, și generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, directorul Direcției Generale pentru Armamente, vor fi prezenți vineri, 5 decembrie, la Paris, la Reuniunea europeană axată pe coordonarea capacităților militare și colaborarea industrială în sectorul apărării.

Reuniunea europeană de la Paris are loc la invitaţia Ministerului Forţelor Armate ale Franţei şi este găzduită de şeful Statului Major al Apărării francez, generalul Fabien Mandon, şi de şeful Direcţiei Generale pentru Armamente, Emmanuel Chiva. Întâlnirea reuneşte omologi din statele europene pentru a discuta coordonarea capabilităţilor militare şi cooperarea industrială în domeniul apărării.

Cooperarea și capabilitățile militare europene, pe agenda discuțiilor

Potrivit MApN, reuniunea vizează accelerarea efortului comun de consolidare militară la nivel european prin identificarea capabilităţilor critice şi extinderea interoperabilităţii între state.

Armată

Armată. Sursă foto: Freepik

Întâlnirea de la Paris urmăreşte, de asemenea, valorificarea soluţiilor industriale existente şi lansarea de proiecte comune de achiziţii şi producţie în domeniul apărării.

Creșterea capacității de reacție colective a Europei, obiectiv principal al reuniunii

Reuniunea este dedicată coordonării capabilităţilor militare şi cooperării industriale pentru apărarea europeană. Întâlnirea vizează identificarea capabilităţilor critice, extinderea interoperabilităţii şi valorificarea soluţiilor industriale existente.

De asemenea, prin această întâlnire se urmărește lansarea de proiecte comune de achiziţii şi producţie a țărilor europene. Obiectivul principal este dezvoltarea armonizării şi creșterea capacităţii de reacţie colective a Europei în actualul context de securitate. Conform MApN, reuniunea urmărește intensificarea efortului comun pentru întărirea capacității militare la nivel european.

 

 

