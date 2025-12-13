Documentarul Recorder l-a provocat pe Gigi Becali să facă o dezvăluire de impact

Lansarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, a reaprins discuțiile despre funcționarea sistemului judiciar din România.

În acest context tensionat, Gigi Becali a intervenit public cu o serie de declarații care amestecă experiențe personale, acuzații la adresa justiției și aluzii directe la serviciile secrete.

Patronul FCSB a comentat subiectul într-o intervenție la Digi Sport, unde a reluat teme mai vechi, dar le-a pus într-o cheie nouă, legată de dezvăluirile recente.

Gigi Becali a pornit de la documentarul Recorder pentru a contesta ideea că hotărârile judecătorești sunt, în toate cazurile, rezultatul unui act de justiție corect.

„(n.r. Despre ancheta Recorder despre justiție) Păi, bă, stai, dom’le, că e hotărâre judecătorească. Care? La judecători vagabonzi? Lumea nebună poate să spună ce vrea ea. Dar uite cum face Dumnezeu!”, a spus Becali.

Cea mai sensibilă parte a discursului lui Gigi Becali a fost legată de o posibilă tentativă de racolare din partea serviciilor. Fără a oferi detalii concrete, acesta a sugerat că i s-ar fi propus implicarea într-un „sistem”, pe care însă l-ar fi refuzat.

„Dacă ar fi un sistem, eu intru doar dacă îl conduc eu. Toți la ordinele mele, numai așa. Cam apelează la mine, dar eu le spun că trebuie să conduc eu milimetric tot. Păi nu, că este coruptibil”, a declarat Becali.

Declarația nu este susținută de probe și nici nu precizează despre ce instituții ar fi vorba, dar adaugă un nou element într-un discurs deja controversat.

Gigi Becali a readus în discuție condamnarea sa din 2013, despre care spune că a fost nedreaptă și disproporționată. În opinia sa, pedeapsa a fost rezultatul unui abuz al sistemului.

„Pedeapsa mea de trei ani și jumătate a fost cu adaos. Pentru că ți-au furat mașina trebuia să nu iei mașina înapoi, trebuia să o lași la hoți. Asta e judecată?”, a afirmat patronul FCSB.

El a ironizat și modul în care a fost tratat în perioada respectivă, sugerând că măsurile luate împotriva sa nu ar fi avut o bază reală.

În continuarea discursului, Becali a susținut că o parte a sistemului judiciar ar fi rămas ancorată în practici vechi și că ar fi existat tentative ulterioare de a-l „executa” din nou juridic.

„Au niște cozi de topor care au rămas de pe vremuri, 5 la sută, judecători. Altfel mă executau iar, au încercat, nu au mai putut”, a spus acesta.

Afirmațiile sale nu au fost însoțite de exemple concrete sau nume, dar au alimentat percepția unui conflict deschis între omul de afaceri și o parte a sistemului judiciar.

În același context, Gigi Becali a făcut o legătură directă între discuția despre justiție și conflictele juridice legate de clubul FCSB, făcând referire la Florin Talpan.

„România nu o să fie a lui Talpan niciodată! Oricâte nenorociri ar fi”, a declarat Becali, trimitere clară la disputele de durată privind marca și identitatea clubului.