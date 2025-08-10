Sport Diva și recordmena fotbalului din România va juca în Turcia







Teo Meluță (Nicoară) nu e considerată doar cea mai frumoasă fotbalistă din România, dar are și un record în sport. Unul care nu a fost egalat de 11 ani. A debutat la doar 15 ani în Naționala României de fotbal. De două ori a fost desemnată cea mai bună fotbalistă din România. Cu un astfel de parcurs nu putea să nu cunoască succesul în carieră. Așa se face că, recent, tânăra de 26 de ani a semnat cu o echipă cu nume greu din străinătate.

Va juca într-o țară unde nivelul fotbalului feminin este peste cel din România. Și din punct de vedere al campionatului, dar și ca urmare a faptului că jucătoarele sunt bine plătite. Este vorba de campionatul din Turcia. Care are mare potențial fiindcă acolo evolueză multe jucătoare internaționale. Dar care cunoaște o anumită stagnare. Din considerente religioase.

A intrat prima dată pe terenul de fotbal la opt ani. Dacă nu ar fi fost fotbalistă, probabil ar fi fost designer. Crede că e un model pentru copii. Fiindcă lumea o aclamează după meciuri. Îi cer ghetele și tricoul.

Traseul ei profesionist pe teren a început în 2015 la Olimpia Cluj. Unde a evoluat mai mult de cinci ani. A găsit apoi un angajament în Elveția, la Lugan.Erau echipe bine organizate. Dar, frumoasa fotbalistă a suferit un accident teribil. A jucat apoi la Poli Timișoara. A fost atrasă la Timișoara de ideea că acolo se poate construi un proiect sănătos, pe termen lung. dar și de faptul că cei din conducere au înțeles că trebuie răbdare în procesul său de recuperare după accident. Anul trecut a semnat cu Fatih Vatan Spor.

Acum are un nou contract. La Beșiktaș. Acolo are numărul cinci, ca la Națională, unde joacă fundaș. Viața ei e în lumea sportului. Mai ales că anul trecut a ales să devină doamna Nicoară. Cea mai frumoasă fotbalistă din România e căsătorită cu preparatorul fizic al Naționalei U 21, Vlad Nicoară.

Frumoasei fotbaliste i-a trebuit multă determinare să reușească în fotbal. Dar mai mult decât atât a învățat o lecție de viață care a făcut-o să treacă mai ușor peste obstacole și accidentări.

"Am învățat că nu trebuie să fii perfectă ca să reușești. Greșelile fac parte din drum, iar performanța nu vine din prima, ci din fiecare încercare.

Pentru că nu contează cât de greu pare la început, contează ce construiești din tine, din curajul tău, din visul tău. Fetelor, nu uitați: aveți în voi tot ce vă trebuie ca să construiți orice vă doriți. Pas cu pas. Piesă cu piesă", spune Teo Meluță Nicoară pe conrul său de socializare.