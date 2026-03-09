Dispozitive explozive la un protest din New York. Anchetatorii analizează ipoteza unui posibil act de terorism. Suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”

Mai multe dispozitive suspecte au fost descoperite în urma unor proteste desfășurate în apropierea reședinței oficiale a primarului orașului New York, potrivit Fox News.

Autoritățile au anunțat că un al treilea dispozitiv suspect a fost recuperat, după ce un dispozitiv exploziv improvizat a fost aruncat în timpul unor proteste rivale care au avut loc cu o zi înainte lângă Gracie Mansion.

Potrivit poliției, dispozitivul a fost găsit într-un autoturism parcat pe East End Avenue, între străzile 81 și 82 din Manhattan. Clădirile din apropiere au fost evacuate temporar, iar echipele specializate ale poliției au intervenit pentru a evalua situația și pentru a elimina riscul.

Poliția din New York (NYPD) a transmis că dispozitivul a fost îndepărtat în siguranță și transportat pentru investigații suplimentare.

„NYPD a îndepărtat în siguranță dispozitivul suspect din zonă pentru teste suplimentare, iar persoanele evacuate se pot întoarce acum în locuințele lor. Zona rămâne închisă traficului rutier”, a transmis instituția într-un mesaj publicat pe platforma X.

Autoritățile au cerut locuitorilor să evite zona East End Avenue dintre străzile 81 și 82 din Manhattan, deoarece operațiunile poliției sunt încă în desfășurare.

În paralel, FBI New York a confirmat duminică seara că un alt dispozitiv descoperit anterior în apropierea Gracie Mansion a fost identificat drept dispozitiv exploziv improvizat (IED).

Evenimentele au avut loc sâmbătă dimineață, în apropierea intersecției dintre East End Avenue și East 87th Street, la câțiva pași de Gracie Mansion, reședința oficială a primarului orașului New York, Zohran Mamdani.

În zonă aveau loc două proteste separate. Unul dintre ele a fost organizat de activistul Jake Lang, care s-a declarat împotriva rugăciunilor musulmane în spațiul public. În apropiere s-au adunat și contra-protestatari.

Potrivit autorităților, poliția a încercat inițial să mențină cele două grupuri separate, însă tensiunile au crescut după ce în timpul unei confruntări a fost folosit spray cu piper.

La aproximativ 30 de minute după acest moment, anchetatorii susțin că un contra-protestatar în vârstă de 18 ani ar fi aprins și aruncat un dispozitiv spre zona în care se aflau manifestanții.

Poliția a declarat că suspectul de 18 ani ar fi primit ulterior un al doilea dispozitiv de la o persoană de 19 ani, l-ar fi aprins și ar fi încercat să fugă.

Cei doi suspecți, identificați drept Emir Balat și Ibrahim Kayumi, au fost reținuți de poliție.

Potrivit unor surse din cadrul autorităților federale citate de presa americană, unul dintre suspecți ar fi strigat „Allahu Akbar” înainte de a aprinde și arunca dispozitivul exploziv.

Fostul inspector NYPD și analist Fox News, Paul Mauro, a declarat pentru Fox News Digital că dispozitivele ar fi fost încărcate cu TATP (triaceton triperoxid), un exploziv cunoscut pentru puterea sa și pentru dificultatea de a fi detectat.

„Este un exploziv preferat de teroriști reali și nu ceva ce doi indivizi de pe stradă ar produce probabil”, a spus Mauro.

„Nu este un simplu petardă M-80 învelită în cuie și bandă. Este foarte greu de detectat, foarte puternic și extrem de instabil.”

Două dintre dispozitive au fost scanate cu raze X de către echipa pirotehnică a poliției și neutralizate. Potrivit lui Mauro, acestea urmează să fie transportate la laboratorul FBI din Quantico pentru analize suplimentare.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, nu a emis până în prezent o declarație directă despre incidentul cu dispozitivele explozive, însă a criticat protestul organizat de Jake Lang.

„Ieri, Jake Lang a organizat un protest în fața Gracie Mansion bazat pe bigotism și rasism. O astfel de ură nu are loc în New York. Este o ofensă la adresa valorilor orașului nostru și a unității care ne definește”, a spus Mamdani.

De cealaltă parte, Jake Lang a afirmat că dispozitivele explozive au fost aruncate către el și către susținătorii săi de către protestatari pro-islam.

Ancheta autorităților federale și locale este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și modul în care au fost fabricate dispozitivele explozive.