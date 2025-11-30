Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri

Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbători, românii se confruntă cu rafturi mai goale și prețuri în creștere la ouă, pe fondul eliminării treptate din comerț a ouălor cod 3, provenite de la găini crescute în cuști, potrivit agro-tv.ro.

Ouăle cod 3 provin de la găini crescute în cuști, fiecare pasăre având un spațiu aproximativ cât o coală de hârtie A4. Acestea sunt cele mai ieftine ouă de pe piață, dar și cele mai contestate, din cauza condițiilor restrictive în care sunt ținute păsările și a îngrijorărilor legate de calitatea produsului.

Sistemul clasic de cuști a fost interzis în Uniunea Europeană încă din 2012, iar ouăle provenite din aceste „baterii convenționale” nu mai pot fi comercializate în coajă pentru consum. Ele pot fi folosite doar în industria de prelucrare, ceea ce limitează disponibilitatea lor în comerțul obișnuit.

După interzicerea sistemelor de cuști clasice în 2012, România a trecut treptat la modernizarea fermelor, proces marcat de investiții, derogări și controale permisive. Fermierii au înlocuit vechile baterii cu cuști „îmbunătățite”, iar ouăle cod 3 au continuat să fie vândute legal, deși păsările au rămas, în esență, tot în cuști.

Pentru consumatori, ouăle cod 3 au rămas asociate cu producția ieftină și cu o imagine publică problematică. În ultimii ani, presiunea asupra acestor produse a crescut, pe fondul exporturilor masive, al politicilor de sustenabilitate din retail și al campaniilor desfășurate de ONG-uri și consumatori informați.

Criza actuală de ouă nu se datorează producției insuficiente, ci priorităților economice și exporturilor. Ouăle cod 3 și cele de calitate superioară ajung pe piețele externe pentru prețuri mai mari, iar supermarketurile își reorganizează oferta, lăsând rafturile interne mai goale.

Pe termen scurt, ouăle cod 3 vor dispărea treptat din magazine, iar prețurile vor crește ușor, orientând consumul către ouă cod 2, 1 și 0. Pe termen lung, fermierii vor trebui să-și modernizeze fermele sau să se reprofileze, iar consumatorii vor juca un rol important în alegerea produselor.