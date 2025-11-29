INS anunță noi scumpiri și concedieri în 2026. Managerii din economie anunță scăderi de producție

România intră într-o perioadă economică dificilă, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică, care arată că până în ianuarie 2026 se anticipează scumpiri în toate marile sectoare economice și reduceri ale numărului de angajați în construcții și industrie. Managerii avertizează că încetinirea activității, presiunea costurilor și blocajele financiare vor conduce la noi concedieri, iar analiștii confirmă că efectele inflației se văd deja în piața muncii.

Potrivit anchetelor de conjunctură din noiembrie 2025 realizate de INS, managerii din construcții estimează o diminuare vizibilă a volumului de producție pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026. Soldul conjunctural este de -22,3%, semnalând o așteptare clară privind reducerea activității. În paralel, se anticipează și scăderea numărului de angajați, soldul fiind de -12,3%, ceea ce arată că tot mai multe firme vor renunța la personal.

Chiar dacă activitatea scade, costurile ridicate împing companiile să majoreze tarifele. INS indică un sold conjunctural de +33,1% pentru prețurile lucrărilor de construcții, ceea ce înseamnă că o parte semnificativă dintre manageri se pregătesc să ajusteze prețurile în sus. Creșterile sunt alimentate de costurile materiale, energia scumpită și salariile tot mai mari din sector.

În același timp, INS arată că, în primele zece luni ale anului 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 4,1%, ajungând la 31.678 de documente eliberate, o evoluție pozitivă pe termen scurt, dar insuficientă pentru a compensa presiunile din sector.

Pe segmentul industriei prelucrătoare, INS anticipează o scădere moderată a activității în intervalul următoarelor trei luni, soldul conjunctural fiind de -6,6%. De asemenea, companiile estimează diminuarea personalului, cu un sold de -7,5%, ceea ce sugerează că tendința de reducere a forței de muncă se va accentua.

În ceea ce privește evoluția prețurilor produselor industriale, acestea sunt prognozate să crească, iar soldul conjunctural este de +22,9%. Firmele din industrie se confruntă cu costuri tot mai greu de suportat, ceea ce determină ajustări în lanț ale tarifelor și prețurilor de vânzare.

INS explică modul de interpretare a soldului conjunctural: acesta reprezintă diferența dintre procentul managerilor care prevăd o creștere și procentul celor care prevăd o scădere. Un rezultat pozitiv indică așteptări de creștere, iar unul negativ sugerează scăderi.

Analiza INS privind comerțul cu amănuntul arată o prognoză de stabilitate relativă a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind de -2,5%. Angajările ar putea crește ușor, managerii anticipând un sold pozitiv de +10,1%, semn că retailul mizează pe menținerea forței de muncă.

Cel mai puternic semnal vine însă din zona prețurilor: 45,9% dintre manageri se așteaptă la scumpiri, doar 1,6% prevăd ieftiniri, iar soldul conjunctural ajunge la +44,3%. Retailul va fi astfel unul dintre sectoarele unde creșterile de prețuri vor fi cele mai accentuate până la începutul anului 2026.

Și serviciile sunt afectate de presiunea costurilor, chiar dacă activitatea și personalul rămân relativ stabile. INS indică un sold conjuctural de -2,4% pentru cifra de afaceri și de -3,4% pentru numărul de angajați. În schimb, prețurile serviciilor sunt așteptate să urce, soldul ajungând la +17%, ca urmare a scumpirii energiei, carburanților și salariilor din domeniu.

Analistul economic Adrian Negrescu a declarat pentru Digi24 că inflația va rămâne principala problemă a economiei în următoarele șase luni. El avertizează că prețurile vor continua să crească, în special în zona serviciilor, unde costurile cu energia, carburanții și forța de muncă generează presiuni uriașe asupra tarifelor. Negrescu descrie situația drept o amenințare majoră:

„Accentuarea blocajului financiar, care se simte din ce în ce mai mult în economie, alături de inflație, reprezintă o combinație letală mai ales pentru companiile mici și mijlocii, slab capitalizate”, afirmă acesta.

El subliniază că multe firme se văd deja nevoite să își restructureze activitatea, să reducă expunerea financiară și să evite colaborările riscante pentru a depăși perioada de iarnă, când vânzările vor scădea în majoritatea domeniilor. Potrivit analistului, „impactul inflației, al măsurilor fiscale și al scăderii vânzărilor se traduce deja prin reduceri de personal”, iar datele arată că, de la începutul anului 2025, aproximativ 20.000 de salariați din mediul privat au rămas fără locuri de muncă.

În final, Negrescu avertizează că firmele își regândesc bugetele, optează pentru produse mai ieftine și fac economii drastice, inclusiv prin reducerea salariilor și eliminarea unor posturi, pentru a putea face față unui context economic care se anunță tot mai dificil până la sfârșitul anului 2026.