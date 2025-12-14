Discuția care a dus, de fapt, la concedierea lui Orban de la Cotroceni. Nicușor Dan a recunoscut

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că motivul pentru care a decis eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban a fost legat de faptul că acesta avea publice contradictorii. El a mai spus că discuţia privind încetarea colaborării a avut loc direct între el şi Ludovic Orban şi a respins ideea că fostul consilier ar fi fost pus în faţa faptului împlinit prin intermediul mass-media.

„Domnul Orban nu a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea şi îmi pare rău că s-a făcut din asta… Am întrerupt colaborarea, de exemplu, cu domnul Diaconescu. Uitaţi-vă cât de elegant a ieşit domnul Diaconescu. A spus: Am avut un mandat sub preşedinţii Bolojan şi Dan. Domnul preşedinte şi cu mine am considerat că trebuie să încheiem colaborarea. A fost o onoare şi pentru mine şi pentru domnul preşedinte. S-a încheiat. Şi toată lumea a ieşit onorabil din chestiunea asta”, a declarat Nicuşor Dan la Kanal D.

Preşedintele a adăugat că nu a contestat niciodată meritele politice ale lui Ludovic Orban şi a amintit rolul acestuia în alegerile din 2020: „În ceea ce-l priveşte pe domnul Orban, meritele, niciodată nu o să spun altceva decât am spus. Faptul că am câştigat alegerile în 2020 sprijinit de USR şi PNL i se datorează într-o bună măsură, pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv.

Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizorul unde este invitat. Ăsta este motivul pentru care am avut o discuţie cu domnul Orban şi i-am spus că nu putem să continuăm. Eu am crezut că în momentul ăla lucrurile vor înceta şi fiecare îşi va vedea de drumul lui”, a declarat Nicuşor Dan.

La rândul său, Ludovic Orban a spus că nu s-a certat cu Nicușor Dan: „N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”. El a precizat că decizia privind eliberarea sa din funcţie a aparţinut exclusiv preşedintelui şi că nu doreşte să detalieze discuţia avută între patru ochi: „Nu povestesc discuţii între patru ochi”.

Ludovic Orban a mai spus că singura observaţie pe care a primit-o din partea preşedintelui a fost legată de utilizarea imaginii acestuia în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu a avut nicio observaţie să-mi facă, cu singura excepţie, observaţia pe care mi-a făcut-o legată de utilizarea abuzivă a imaginii preşedintelui de către USR în campanie pentru primărie.

Răspunsul meu a fost foarte clar că i-am apărat imaginea. Pentru că aşa consider că preşedintele trebuie să fie echilibrat. Nu poate să-i folosească un partid în imagine”. El a adăugat că a avut o discuţie scurtă cu şeful statului pe acest subiect şi a susţinut că folosirea imaginii preşedintelui nu a fost benefică din punct de vedere electoral.

Întrebat de ce a plecat de la Cotroceni dacă nu i se pot reproşa lucruri concrete, Ludovic Orban a răspuns că decizia a aparţinut preşedintelui şi că nu îi contestă acest drept: „Nu-i contest dreptul. Pe de altă parte, îmi pun totuşi întrebarea de ce m-ai mai invitat să fac parte din echipa ta”.

Fostul consilier prezidenţial a mai declarat că i-a plăcut perioada, scurtă, în care a lucrat la Cotroceni şi a făcut referiri generale la modul în care ar trebui să funcţioneze instituţia prezidenţială.