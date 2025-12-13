Orban critică gestionarea de către Nicușor Dan a scandalului din Justiție. Ce ar fi făcut fostul consilier

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că a urmărit documentarul Recorder despre Justiția din România și că a fost surprins de faptul că mai mulți magistrați au acceptat să vorbească public.

„O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistrați care au acceptat să vorbească. Există riscuri majore. Inspecția judiciară din cadrul CSM a fost transformată de gruparea din justiție care, să zicem că o are ca lider pe Savonea, într-un instrument de intimidare împotriva magistraților care vorbesc sau care nu acceptă ceea ce vor să impună cei din grupul dominant”, a declarat Orban la Prima TV.

Fostul consilier prezidențial a mai spus că nu o cunoaște personal pe Lia Savonea, dar că, în opinia sa, aceasta exercită influență în sistemul judiciar. În acest context, el a făcut referire la situația conducerii Curții de Apel și la conferința de presă organizată în urma apariției documentarului.

„Interimatul se prelungește din șase în șase luni, iar acesta este stabilit de Înalta Curte de Casație și Justiție. Practic, interimatul este stabilit de doamna Savonea”, a spus Orban.

Orban a afirmat că scopul conferinței de presă organizate de conducerea Curții de Apel ar fi fost criticarea magistratului Beșu: „A fost o conferință de presă de înfierare a magistratului Beșu. Au fost adunați vicepreședinții Curții de Apel și alți judecători apropiați de doamna Savonea”. El a mai spus că desfășurarea conferinței a fost influențată de intervenția unui magistrat: „Conferința de presă a fost deturnată de intervenția doamnei Moroșanu, care a spus că este solidară cu Beșu și că ceea ce apare în reportaj este real, respectiv existența unor presiuni și tensiuni asupra magistraților independenți”.

Întrebat dacă ar fi fost necesară o intervenție politică, Ludovic Orban a spus că președintele României, Nicușor Dan, ar fi trebuit să aibă un rol activ în această situație. „Eu, în locul președintelui, m-aș fi dus la CSM cu câteva mesaje clare. Președintele nu a participat la nicio ședință a CSM”, a spus Orban. În continuare, fostul consilier prezidențial a menționat că, în opinia sa, ar fi fost necesară implicarea ministrului Justiției, a procurorului general și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.