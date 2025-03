Dîncu despre discuția Trump-Zelenski: Spectacol pentru americani

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski din Biroul Oval a surprins printr-un scandal neașteptat. Președintele SUA l-a acuzat pe Zelenski de lipsă de pregătire pentru pace, iar discuțiile au degenerat rapid. În urma discuției au apărut mai multe reacții în mediul onine. În acest context, europarlamentarul Vasile Dîncu a transmis că liderul ucrainean a fost pus într-o situație dificilă.

Acesta a declarat că această discuție de la Casa Albă dintre oficiali ar putea fi fost vârful tensiunii, iar în urma acesteia negocierile vor fi mai făcute într-o manieră mai calmă.

„Este halucinant! Politica nu mai are nici un fel de ascunzișuri, nu mai există nimic după perdea. A fost un spectacol pentru americani, unul în care americanii vor sa marcheze un leadership mondial care nu mai vrea sa piardă timp cu diplomație. Zelenski a fost pus intr-o situație dificila, vicepreședinte american vrea să construiască brandul de polițist rău.

Cred că e un vârf al tensiunii și paradoxul este că de aici încolo se va intra într-o fază de negocieri calme. Am avut senzația că pe final mediatorul era Donald Trump în discuție aprinsă dintre Vance și Zelenski. Aici Zelenski are statutul de victimă și vedem că se naște o solidaritate puternică pentru el și țara lui din Ucraina”, a susținut acesta, pentru Gândul.

Mulți ucraineni au fost surprinși, îngrijorați și furioși în urma evenimentelor. Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a afirmat că soldații susțin președintele Volodimir Zelenski.

„Forţele armate sunt alături de Ucraina, de popor, de comandantul suprem şef. Puterea noastră este în unitate Continuăm să distrugem ocupantul şi să ne apropiem de victorie”, a transmis acesta pe platformele de socializare.

Premierul ucrainean, Denîs Şmîhal, a declarat pe X că „președintele Zelenski are dreptate”, subliniind că o încetare a focului fără garanții ar duce la ocuparea întregului continent european de către Rusia.

President @ZelenskyyUa is right. Peace without guarantees is not possible. Cease-fire without guarantees is the way to russian occupation of the all European continent.#підтримуюПрезидента

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2025