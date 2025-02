Donald Tusk, încurajări pentru Zelenski, după întâlnirea de la Casa Albă: Nu sunteți singuri

Apar primele reacții legate de întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Premierul polonez Donald Tusk i-a încurajat pe ucraineni și a subliniat că aceștia nu sunt singuri în luptă.

Președintele Ucrainei a părăsit Casa Albă într-o atmosferă tensionată, după un schimb dur de replici cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance. Negocierile s-au încheiat fără semnarea acordului privind resursele naturale ale Ucrainei.

După această lovitură, Donald Tusk a declarat că ucrainenii nu sunt singuri în luptă.

„Prieteni din Ucraina, nu sunteți singuri”, a scris el pe rețeaua X.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025