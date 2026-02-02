Dimineață de coșmar pentru navetiștii germani. Grevă națională în transporturi

Navetiștii din Germania s-au confruntat luni dimineață cu peroane goale și servicii de transport public suspendate, după ce zeci de mii de angajați din sectorul transportului local au declanșat o grevă de avertisment, potrivit Reuters.

Acțiunea sindicală, organizată la nivel național, a afectat majoritatea orașelor mari și a avut loc într-un context meteorologic dificil, cu temperaturi sub pragul de îngheț în multe regiuni ale țării.

Greva vine pe fondul unor negocieri eșuate între sindicat și angajatorii din sectorul public local, care nu au ajuns la un acord privind condițiile de muncă.

Acțiunea a fost convocată de sindicatul Verdi, care reprezintă aproape 100.000 de angajați din transportul public local. Decizia de a intra în grevă a fost luată după ce discuțiile purtate săptămâna trecută cu angajatorii municipali și cei la nivel de land s-au încheiat fără rezultate concrete.

Potrivit reprezentanților sindicali, părțile nu au reușit să ajungă la un consens în privința condițiilor de muncă și a remunerației pentru anumite intervale orare.

Sindicatul solicită introducerea unor ture mai scurte, pauze de odihnă mai lungi între schimburi și majorarea plăților pentru munca prestată noaptea și în weekend.

Aceste cereri vin într-un moment în care numeroase orașe se confruntă cu presiuni bugetare și încearcă să limiteze cheltuielile din sectorul public.

Greva a afectat aproximativ 150 de companii municipale de transport din 15 dintre cele 16 landuri federale ale Germaniei. Printre orașele unde serviciile de autobuz și tramvai au fost suspendate se numără Berlin, Hamburg și Bremen.

Potrivit sindicatelor, este una dintre cele mai ample acțiuni coordonate din sectorul transportului local din ultimii ani.

Serat Canyurt, negociator-șef al Verdi, a declarat pentru postul de radio rbb că „greva a început conform planului”, adăugând că operatorii de transport sunt așteptați să revină la masa negocierilor.

Declarația a fost făcută în contextul în care sindicatul consideră că actualul blocaj poate fi depășit doar prin reluarea dialogului.

În orașe precum Stuttgart, Karlsruhe și Freiburg, transportul public local a fost oprit complet pe durata întregii zile, conform informațiilor furnizate de oficialii sindicali. Situația a fost complicată de condițiile meteo, temperaturile coborând sub zero grade Celsius în mare parte din țară.

Mulți navetiști au fost nevoiți să apeleze la mijloace alternative de transport, inclusiv autoturisme personale, biciclete sau servicii de ridesharing. În lipsa autobuzelor și tramvaielor, aglomerația rutieră a crescut în mai multe orașe, în special în orele de vârf.

Compania feroviară Deutsche Bahn a anunțat încă de vineri că trenurile urbane de tip S-Bahn, precum și serviciile feroviare pe distanțe lungi, vor circula normal.

Reprezentanții companiei au precizat că personalul implicat în aceste servicii nu este reprezentat de sindicatul Verdi, motiv pentru care nu participă la grevă.

Astfel, trenurile S-Bahn din orașe precum Berlin, Hamburg, München și Stuttgart au continuat să circule conform programului obișnuit, oferind o alternativă parțială pentru călători.

Relațiile dintre sindicat și asociațiile angajatorilor au fost descrise drept tensionate. Liderii sindicali au acuzat municipalitățile că încearcă să reducă beneficiile existente și să prelungească durata turelor.

În Berlin, negociatorii Verdi au afirmat că operatorii de transport ar fi propus ca angajații să contribuie financiar la îmbunătățirea serviciilor, inclusiv prin renunțarea la plata concediilor medicale și la programul flexibil.

Următoarea rundă de negocieri este programată pentru data de 9 februarie. Reprezentanții sindicali au avertizat că, în lipsa unor concesii semnificative din partea angajatorilor, nu este exclusă declanșarea unor noi acțiuni de protest în perioada următoare.