Economie Diaspora moldovenească rămâne colacul de salvare al economiei. 3,5 miliarde USD trimiși acasă în 2025







Republica Moldova. Moldovenii din diaspora vor trimite acasă, în 2025, la fel ca în 2024, aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Potrivit calculelor economistului Veaceslav Ioniță, între anii 2000 și 2025, transferurile cumulate ale conaționalilor stabiliți peste hotare au atins suma de 56,5 miliarde USD.

„Remitențele au avut un rol crucial în economia Republicii Moldova. Timp de 15 ani consecutivi, ele au depășit totalul salariilor plătite în țară și, timp de un deceniu, au fost mai mari decât exporturile naționale”, a declarat Ioniță în emisiunea „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.

În prezent, aproximativ 14% din veniturile bugetului public național provin din resursele trimise de moldovenii de peste hotare. Expertul precizează că o parte semnificativă a banilor ajunge în țară pe căi informale.

„Estimativ, din 3,5 miliarde USD, 1,6 miliarde intră prin transferuri oficiale, iar 1,9 miliarde ajung prin rude sau sunt aduși personal”, susține expertul.

Economistul atrage atenția asupra unui fenomen contradictoriu.

„Remitențele scad al treilea an consecutiv, dar vânzările de valută din partea persoanelor fizice cresc constant. În acest an, diferența dintre banii care intră și cei vânduți va fi de 1,5 miliarde USD. Situația este influențată inclusiv de fluxurile de bani aduse de cetățeni ucraineni în Republica Moldova”, mai susține Ioniță.

Analistul economic a menționat că în 2013, diaspora a trimis acasă 3,3 mlrd/USD, iar volumul salariilor plătite în țară a fost de 1,8 mlrd/USD. Din 2003 și până în 2018, volumul remitențelor a fost mai mare de peste două ori decât salariile achitate în Republica Moldova.

În 2025, salariile plătite în Republica Moldova sunt estimate la 5,4 mlrd/USD, iar transferurile de peste hotare – la 3,5 mlrd/USD. În 2008 exporturile Republicii Moldova au fost de 1,6 mlrd/USD, iar transferurile diasporei – 2,7 mlrd/USD. Din 2005 și până în 2014, timp de zece ani, banii trimiși acasă de către moldoveni au fost mai mulți decât banii câștigați din exporturi. În acest an, având o scădere a exporturilor, remitențele vor fi tot mai mari decât banii câștigați din exporturi.

Președinta Maia Sandu a subliniat, la Congresul Diasporei desfășurat vineri, 15 august, la Chișinău, importanța moldovenilor stabiliți în străinătate pentru dezvoltarea țării.

„Moldovenii din diaspora nu doar că sprijină familiile lor, dar contribuie substanțial la economia națională. Ei sunt un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova”, a declarat șefa statului.

Congresul Diasporei, ajuns la cea de-a XI-a ediție, a întrunit peste 700 de moldoveni din străinătate, care au discutat, printre altele, despre integrarea europeană a Republicii Moldova, lupta cu dezinformarea și despre implicarea diasporei în dezvoltarea locală.