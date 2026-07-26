Fuga generalului de Securitate Ion Mihai Pacepa (1974) în Statele Unite ale Americii continuă să suscite controverse și relatări inedite din interiorul sistemului.

Prezent în cadrul podcastului „Evenimentul Istoric”, realizat de Dan Andronic, fostul ofițer de spionaj extern Ristea Priboi a oferit detalii de culise despre momentul trădării fostului număr doi din spionajul românesc, lansând ipoteza că Pacepa ar fi fost, de fapt, un om al rușilor.

Conform lui Ristea Priboi, ascensiunea lui Pacepa în structurile de Securitate nu ar fi fost întâmplătoare, ci dictată direct de Moscova. Fostul ofițer susține că Pacepa a fost introdus în sistem de către celebrul șef al consilierilor sovietici din România, în anii '40-'50.

„Eu am convingerea că a fost trimis de cei care l-au adus în securitatea României. Adică de către ruși. Pentru că fostul șef Saharovski al KGB (...) a fost cel care l-a introdus în Securitate (...) drept recompensă pentru faptul că tata lui Pacepa, care era mecanic (...) avea grijă de mașina specială dotată a lui Saharovski”, a declarat Priboi, punctând că acesta „a primit și ordin de la Moscova” pentru a defecta.

Un episod cu totul necunoscut relatat de Priboi s-a consumat la Londra, cu scurt timp înainte de fuga oficială a lui Pacepa. Aflat la Hotelul Intercontinental, Pacepa l-a sunat noaptea târziu pe Priboi cerându-i țigări.

„M-am dus acasă, am luat un cartuș de țigări (n.r. Kent Lung) și m-am dus (...) să îi duc cartușul. [...] În momentul în care a deschis ușa [...] înăuntru a ieșit un fum incredibil de dens [...] și sigur se vedea că nu este singur acolo”.

Privind retrospectiv, Priboi este convins că acela a fost momentul decisiv: „M-am gândit că în acea noapte și-a negociat, pentru că numai după două săptămâni sau trei a avut loc trădarea lui. [...] Dacă aș fi realizat în acel moment că își pregătește trădarea [...] mă aruncam cu el în Dâmbovița, chiar dacă decedam împreună cu el, dar scăpam țara de un trădător.”

Vestea trădării a căzut ca un trăsnet. Priboi a fost rechemat de urgență din concediul pe care îl petrecea cu familia la Iași, aflând cumplita veste pe o bancă din fața fostului Palat al Pionierilor din București: „A fost șocul, a fost enorm, de neimaginat”. Priboi îl cataloghează ferm pe Pacepa drept un „trădător ordinar care pretinde că l-a trădat pe Ceaușescu și a trădat comunismul, dar el a trădat” România.