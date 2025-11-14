International

Dezvăluire din interiorul MI6. Ce l-ar opri pe Putin să încheie pacea cu Ucraina

Richard Moore / sursa foto: captură video
Conform celor mai recente evaluări ale serviciilor de informații, președintele rus Vladimir Putin nu este dispus în momentul de față să încheie un acord de pace cu Ucraina, a declarat la 13 noiembrie pentru agenția Bloomberg fostul șef al serviciului britanic de informaţii externe MI6, Richard Moore.

Evaluarea actuală a intențiilor ruse

Richard Moore a afirmat că „în condiţiile actuale — mă bazez pe informaţii obţinute de mine cu câteva săptămâni în urmă din servicii de informaţii — el nu este pregătit să facă un acord”.

El a subliniat că, potrivit surselor de intelligence, pentru Putin nu este vorba doar de o chestiune teritorială, ci de „dominare şi transformarea Ucrainei într-ceva care să semene, mai degrabă, cu vecinul ei, Belarus”.

În plus, Moore a atras atenţia că Putin încearcă să manipuleze statele occidentale, inclusiv Statele Unite, ceea ce afirmă că este în concordanţă cu experiența sa de ofiţer de informaţii:

„El — ofiţer de informaţii. Eu cunosc astfel de oameni. El încearcă să manevreze, pentru a ne plasa într-o poziţie convenabilă pentru el, şi trebuie să îl ţinem în frâu şi să nu îi permitem o astfel de manevrabilitate”.

Implicaţii pentru sprijinul occidental

Moore consideră că Vestul trebuie să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei pentru a schimba cântecul de negocieri.

„Trebuie să-i aplicăm o presiune mai mare, astfel încât să fie pregătit să facă un acord”.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

El a atras atenţia că, dacă Occidentul nu va reuşi să ajute Ucraina să învingă în război, acest lucru ar putea avea consecinţe în regiunea Asia-Pacifică, în special pentru Xi Jinping, preşedintele China.

Potrivit lui, Xi urmărind atent reacţia aliaţilor la războiul ruso-ucrainean, „dacă va vedea că Vestul este slab faţă de Ucraina, atunci el ar putea lua măsuri împotriva Taiwan”.

Estimările americane

Evaluarea prezentată de Moore coincide cu o poziţie similară a serviciilor de informaţii americane, care estimează că Vladimir Putin „ca niciodată este hotărât” să continue războiul şi să obţină victoria pe câmpul de luptă.

Într-o evaluare prezentată membrilor Congresului în octombrie, se menţiona că Rusia nu este pregătită pentru un compromis privind Ucraina. bloomberg.com

Richard Moore şi-a încheiat mandatul la şefia MI6 în septembrie 2025. Noul director al serviciului este Blaise Metreweli, fost director al serviciului britanic de contrainformaţii MI5.

