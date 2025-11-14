Dezvăluire din interiorul MI6. Ce l-ar opri pe Putin să încheie pacea cu Ucraina

Conform celor mai recente evaluări ale serviciilor de informații, președintele rus Vladimir Putin nu este dispus în momentul de față să încheie un acord de pace cu Ucraina, a declarat la 13 noiembrie pentru agenția Bloomberg fostul șef al serviciului britanic de informaţii externe MI6, Richard Moore.

Richard Moore a afirmat că „în condiţiile actuale — mă bazez pe informaţii obţinute de mine cu câteva săptămâni în urmă din servicii de informaţii — el nu este pregătit să facă un acord”.

El a subliniat că, potrivit surselor de intelligence, pentru Putin nu este vorba doar de o chestiune teritorială, ci de „dominare şi transformarea Ucrainei într-ceva care să semene, mai degrabă, cu vecinul ei, Belarus”.

În plus, Moore a atras atenţia că Putin încearcă să manipuleze statele occidentale, inclusiv Statele Unite, ceea ce afirmă că este în concordanţă cu experiența sa de ofiţer de informaţii:

„El — ofiţer de informaţii. Eu cunosc astfel de oameni. El încearcă să manevreze, pentru a ne plasa într-o poziţie convenabilă pentru el, şi trebuie să îl ţinem în frâu şi să nu îi permitem o astfel de manevrabilitate”.

Moore consideră că Vestul trebuie să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei pentru a schimba cântecul de negocieri.

„Trebuie să-i aplicăm o presiune mai mare, astfel încât să fie pregătit să facă un acord”.

El a atras atenţia că, dacă Occidentul nu va reuşi să ajute Ucraina să învingă în război, acest lucru ar putea avea consecinţe în regiunea Asia-Pacifică, în special pentru Xi Jinping, preşedintele China.

Potrivit lui, Xi urmărind atent reacţia aliaţilor la războiul ruso-ucrainean, „dacă va vedea că Vestul este slab faţă de Ucraina, atunci el ar putea lua măsuri împotriva Taiwan”.

Evaluarea prezentată de Moore coincide cu o poziţie similară a serviciilor de informaţii americane, care estimează că Vladimir Putin „ca niciodată este hotărât” să continue războiul şi să obţină victoria pe câmpul de luptă.

Într-o evaluare prezentată membrilor Congresului în octombrie, se menţiona că Rusia nu este pregătită pentru un compromis privind Ucraina. bloomberg.com

Richard Moore şi-a încheiat mandatul la şefia MI6 în septembrie 2025. Noul director al serviciului este Blaise Metreweli, fost director al serviciului britanic de contrainformaţii MI5.