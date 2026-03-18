Deținătorii de terenuri riscă amenzi de până la 6.000 de lei dacă nu distrug ambrozia

Republica Moldova. Proprietarii și administratorii de terenuri din Republica Moldova riscă amenzi de până la 6.000 de lei dacă nu elimină ambrozia de pe suprafețele pe care le gestionează. Noile prevederi au fost aprobate de Guvern în ședința din 18 martie și vizează prevenirea răspândirii plantei invazive și eliminarea focarelor existente.

Deținătorii de terenuri, indiferent dacă acestea sunt agricole sau cu altă destinație, sunt obligați să înlăture ambrozia, o plantă cunoscută pentru efectele sale alergene puternice, care poate provoca iritații oculare și dificultăți respiratorii. Aceeași obligație revine și administratorilor de drumuri, căi ferate sau bazine acvatice.

Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Sergiu Gherciu, a explicat că noile măsuri introduc un mecanism integrat de intervenție, cu responsabilități clare și coordonare între autoritățile competente.

„Proiectul stabilește măsuri obligatorii și mecanisme de coordonare, control și informare publică, cu stabilirea clară a responsabilităților pentru autoritățile implicate, prin trecerea de la intervenții sporadice la o strategie națională coerentă”, a declarat Sergiu Gherciu.

Autoritățile din domeniul agriculturii, mediului și sănătății vor desfășura campanii de informare și vor verifica modul în care sunt aplicate măsurile pentru combaterea ambroziei.

„Proiectul instituie obligația de eradicare a ambroziei într-un interval determinat, prin metode precum cosirea repetată, smulgerea, lucrările agrotehnice și, după caz, aplicarea erbicidelor”, a precizat Sergiu Gherciu.

Terenurile afectate vor fi cartografiate, iar informațiile despre focare vor fi publicate pe paginile web oficiale ale autorităților publice centrale de specialitate.

„Nerespectarea obligațiilor de combatere a ambroziei va atrage răspundere contravențională”, a adăugat secretarul general al MAIA.

Codul Contravențional al Republicii Moldova prevede amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoanele fizice și de până la 6.000 de lei pentru companii în cazul nerespectării obligațiilor de prevenire a răspândirii ambroziei pe terenuri.

Polenul ambroziei poate provoca alergii severe, crize de astm, iritații oculare și dificultăți respiratorii. În același timp, planta afectează culturile agricole, reduce biodiversitatea și perturbă echilibrul natural al terenurilor. Perioada de vârf de polenizare a plantei este luna august. Pentru a se proteja, oamenii nu trebuie să iasă din casă în zilele cu vânt și să își schimbe hainele de fiecare dată când revin la domiciliu.