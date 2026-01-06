Detalii neștiute despre închisoarea unde e ținut Maduro. Adevărata față a MDC Brooklyn

La câteva zile după ce a fost capturat într-o locuință sigură din Caracas, fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro se află acum într-un mediu mult mai puțin prietenos: închisoarea Metropolitan Detention Center (MDC) din Brooklyn, New York.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, sunt acuzați de trafic de droguri în Statele Unite, după ce au fost ridicați în urma unei razii nocturne dramatice.

Cei doi au fost transportați mai întâi pe o navă a Marinei americane, apoi au fost aduși în SUA și încarcerați sâmbătă seară la MDC Brooklyn. Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, în vârstă de 69 de ani, urmează să se prezinte luni în fața instanței federale din Manhattan.

Fondată în 1994, MDC Brooklyn găzduiește aproximativ 1.300 de deținuți și este, în prezent, singura închisoare pentru cei aflați în așteptarea proceselor federale din New York City. Printre foștii deținuți s-au numărat Ghislaine Maxwell, condamnată pentru implicarea în abuzuri sexuale comise de Jeffrey Epstein, mogulul hip-hop Sean „Diddy” Combs și fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat pentru trafic de droguri și ulterior grațiat de Donald Trump.

În trecut, închisoarea a fost criticată pentru condițiile considerate deținuți și avocați ca fiind inumane și nesanitare. În 2019, unii deținuți au fost lăsați în celule reci după ce un incendiu electric a tăiat alimentarea cu energie și căldură în timpul iernii.

În 2024, două persoane au fost ucise de alți deținuți cu arme improvizate, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice măsurile împotriva violenței și contrabandei.

Maxwell a descris condițiile în celula sa, menționând „fecale de rozătoare și canalizare deschisă”, iar Sean Combs a stat într-o cameră de tip dormitor, la doi pași de alți deținuți, cu o toaletă fără ușă în aceeași încăpere.

Experți consultanți, precum Cameron Lindsay, fost gardian la MDC Brooklyn, au explicat că autoritățile vor păstra probabil pe Maduro separat de ceilalți deținuți și vor verifica cu atenție personalul care intră în contact cu el. Lindsay a spus:

„Este de așteptat să fie plasat într-o celulă pe un etaj separat. Aceasta este evident o operațiune de înaltă securitate.”

Fostul gardian a adăugat că Maduro va fi probabil izolat 23 de ore pe zi, cu mesele livrate în celulă și o oră alocată pentru exerciții într-o zonă închisă. De asemenea, va avea acces la duș de trei ori pe săptămână. Soția sa, Cilia Flores, ar urma să primească un tratament similar.

În ultimii doi ani, unele condiții de la MDC Brooklyn s-au ameliorat. În 2024, judecătorul districtual din Manhattan, Jesse Furman, a refuzat să dispună reținerea unui inculpat în această închisoare, catalogând situația drept „o tragedie continuă”.

Cu toate acestea, în mai 2025, Furman a menționat că situația s-a îmbunătățit semnificativ datorită creșterii personalului.

BREAKING: Nicolás Maduro seen being transported to New York City court for his arraignment days after American forces captured him in his own presidential palace. pic.twitter.com/eOHcUNoND9 — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Raportul din septembrie 2025 al Biroului Federal al Penitenciarelor a indicat „o scădere substanțială a violenței” și reducerea numărului de deținuți de la aproximativ 1.600 la 1.300.

Tot în septembrie 2025, Departamentul de Justiție a anunțat acuzații împotriva a 25 de persoane implicate în violență și contrabandă la MDC Brooklyn, inclusiv un fost ofițer acuzat că a introdus droguri și țigări prin vestele sale de protecție și un membru de bandă care a încercat să transmită scalpuri ceramice de tip armă în timpul unei vizite.

Mitchell Epner, fost procuror federal și avocat de apărare penală, a afirmat că toți deținuții MDC Brooklyn se confruntă cu un anumit risc de violență din partea colegilor de celulă.

„Acest risc este mai ridicat în cazul lui Maduro, care ar putea fi vizat de o bandă sau de un deținut care vrea să-și construiască o reputație printr-un atac singuratic,” a explicat Epner.