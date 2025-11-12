Politica

Deputată din majoritatea parlamentară a renunţat la mandat. Ar fi primit bani de la Ilan Şor

Maria Acbaş/ Sursa foto: captură
Republica Moldova. O deputată PAS, suspectată de legături cu Ilan Şor, a renunţat miercuri la mandat. Decizia de a părăsi fotoliul de deputat vine după ce în spaţiul public au apărut informaţii dintr-un raport al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) că ar fi primit bani de la Ilan Şor.

Este vorba despre antreprenoarea din Găgăuzia, Maria Acbaş.

Antreprenoarea care renunţă la mandat nu a făcut public motivul pentru care părăseşte Parlamentul. În acelaşi timp, Maria Acbaş se declară nevinovată de acuzaţiile aduse de SIS şi susţine că banii au fost viraţi în contul firmei fără acordul ei.

Maria Acbaş

Maria Acbaş/ Sursa foto: captură

Cca 20.000 de euro de la Ilan Şor

Raportul SIS, făcut miercuri public de ZdG, a fost întocmit încă în 2023. Potrivit documentului, o companie administrată de Maria Acbaș a primit, prin intermediari, circa 20 de mii de euro. Banii ar ar proveni de la fugarul penal Ilan Şor.

„Conform datelor obținute și confirmate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), din mijloace financiare provenite de la Victor Guțuleac, în perioada 12.10.2023 – 24.10.2023 (...) de către Shved Igal/Igor au fost efectuate mai multe transferuri suspecte din Eurasian Bank (Kazahstan) sub formă de donații către autorități publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia”, se arată în documentul SIS.

Printre beneficiari figurează și compania Mariei Acbaş, „Doksancom” SRL, specializată în cultura plantelor cerealiere, tehnice și furajere”.

Victor Guțuleac a fost vizat în anchete privind spălarea banilor în interesul grupării criminale conduse de Ilan Șor. Totodată, Guţuleac ar avea legături cu oligarhul rus Andrei Goncearenko, apropiat de Gazprom și de FSB-ul rusesc.

Goncearenko este şi beneficiarul efectiv la „Komaksavia Airport Invest” Ltd, compania fondatoare a „Avia Invest”, concesionara Aeroportului Chișinău, al cărei beneficiar de facto a fost Ilan Șor.

Membră a unui partid pro-rus, ajuns „pro-european” peste noapte

Participarea la alegerile parlamentare pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) nu este prima experienţă politică a antreprenoarei din Găgăuzia. Maria Acbaş a făcut parte din partidul Kongresul civic, condus de fostul comunist Mark Tkaciuk, fost aliat şi consiler al ex-preşedintelui Vladimir Voronin, considerat în trecut drept eminenţa cenuşie a Partidului Comuniştilor.

 La scrutinul parlamentar din 2021, Acbaș a candidat pentru un mandat de deputat pe listele Partidului Congresul civic.

Acum Mark Tkaciuk a revenit în Parlament, după ce a candidat din partea blocului electoral „Alternativa”. Împreună cu colegii de bloc, primarul Ion Ceban, fostul premier Ion Chicu şi fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, Mark Tkaciuk a declarat în campania electorală pentru scrutinul din 28 septembrie că este pro-român.

Mark Tkaciuk o vrea pe Maria Acbaş înapoi

În iunie 2025, după ce a fost făcut anunţul că Maria Acbaş va candida pe lista PAS, Mark Tkaciuc a declarat că aceasta „va reveni la valorile Congresului Civic.

„Deși Maria Acbaș a părăsit oficial Congresul Civic în aprilie 2023 și, în ciuda faptului că, din august 2024, în calitate de proprietar și conducător al celei mai mari întreprinderi din sudul Moldovei, o susține public pe Maia Sandu.

Nimeni nu se îndoiește că, într-un moment critic sau de criză pentru PAS, în calitate de deputat în Parlament, ea va alege fără ezitare partea corectă a istoriei și va reveni la valorile statutare și programatice ale Congresului Civic”, a scris Tkaciuk pe rețelele de socializare.

