Blocul „Alternativa” își declară angajamentul pentru o opoziție constructivă și parcurs european al țării

Republica Moldova. Blocul „Alternativa”, care a obținut opt mandate în noul Parlament al Republicii Moldova, anunță că va acționa ca o „opoziție constructivă” și va susține toate inițiativele ce vizează creșterea economică, reducerea sărăciei și consolidarea statului.

Într-o conferință de presă organizată cu o zi înainte de ședința de constituire a Legislativului, liderii blocului au declarat că vor sprijini integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu condiția respectării intereselor cetățenilor. Totodată, formațiunea va propune adoptarea unei declarații comune privind depolitizarea instituțiilor statului.

Liderul MAN, Ion Ceban, a declarat că viitoarea fracțiune va pune accent pe problemele reale ale oamenilor. El a adăugat că blocul își propune să identifice soluții pentru închiderea școlilor și a altor instituții sociale, lipsa locurilor de muncă bine plătite, dificultățile producătorilor autohtoni care nu au unde să-și valorifice produsele.

„Mă refer la problemele cu care se confruntă cetățenii noștri. Voi enumera doar câteva dintre acestea: venituri mici, care nu fac față cheltuielilor, prețuri și facturi uriașe, migrația masivă peste hotare și părăsirea localităților noastre”, a subliniat Ceban.

Fostul premier și lider al PDCM, Ion Chicu, a afirmat că fracțiunea are două obiective majore: economia și împăcarea societății. El a subliniat că formațiunea va susține parcursul european al Republicii Moldova, dar va apăra și interesele economice, sociale și culturale ale țării.

„Fracțiunea Blocului ‘Alternativa’ va susține integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, având, totodată, grijă să respecte interesele economice și sociale ale cetățenilor noștri, ale sectoarelor economice autohtone, precum și valorile noastre tradiționale creștine”, a afirmat liderul PDCM.

La rândul său, liderul Congresului Civic, Mark Tkaciuk, a declarat că toate inițiativele legislative ale blocului vor fi elaborate în urma consultărilor publice.

„Nu este vorba doar despre comunitățile de experți, ci, în primul rând, despre cei în interesul cărora vor fi propuse aceste inițiative: tinerii, studenții, pensionarii, medicii, profesorii, locuitorii satelor și orașelor. Vom avea nevoie nu doar de o critică constructivă din partea lor, ci și de înțelegerea faptului că orice inițiativă, orice lege, va contribui la schimbarea în bine a vieții”, a menționat Tkaciuk.

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a accentuat importanța unei justiții independente și echitabile. El a insistat ca lupta împotriva corupției să nu fie folosită în scopuri politice.

„Lupta împotriva corupției nu trebuie să se rezume la persecutarea oponenților politici și a persoanelor incomode pentru putere, ci trebuie să aibă un caracter sistemic, să răspundă provocărilor cu care cetățenii și statul se confruntă zilnic.”

Blocul „Alternativa” reunește reprezentanți ai Mișcării Alternativa Națională (MAN), Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Congresului Civic, precum și pe fostul procuror general Alexandr Stoianoglo.

Blocul Electoral „Alternativa” a acumulat 125.706 voturi la alegerile parlamentare din 28 septembrie, obținând opt mandate de deputat. După ce Ion Ceban a anunțat, pe 9 octombrie, că rămâne în funcția de primar al municipiului Chișinău, locul său în Parlament va fi preluat de viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, prima pe lista supleanților Blocului „Alternativa”.

Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare pe 16 octombrie, iar ședința de constituire a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie, începând cu ora 10:00.