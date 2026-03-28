Departamentul de Justiție îi plătește lui Michael Flynn peste 1 milion de dolari după ani de scandal

Departamentul de Justiție (DOJ) al Statelor Unite a anunțat că a încheiat un acord cu Michael Flynn, fost consilier pentru securitate națională în administrația Donald Trump, punând capăt unei dispute juridice care își are originile în ancheta privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, potrivit Fox News.

Informația a fost confirmată prin documente oficiale depuse în instanță și relatată de presa americană.

Potrivit documentelor analizate, termenii financiari nu sunt detaliați public, însă presa, inclusiv The Associated Press, a relatat că suma acordată lui Flynn se ridică la aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Cazul lui Michael Flynn are legătură directă cu investigația condusă de fostul director FBI Robert Mueller, care a analizat posibilele legături dintre echipa de campanie a lui Donald Trump și oficiali ruși.

Flynn, general-locotenent în retragere, a pledat vinovat în decembrie 2017 pentru că a oferit declarații false FBI-ului în legătură cu discuțiile sale cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite. Aceste conversații vizau reacția Rusiei la sancțiunile impuse de SUA, precum și o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Israel.

Ancheta Mueller a documentat multiple contacte între persoane din campania lui Trump și oficiali ruși, însă nu a stabilit existența unei conspirații penale. În cadrul aceleiași investigații au fost inculpați și alți apropiați ai fostului președinte, inclusiv Paul Manafort.

Ulterior, Michael Flynn a încercat să își retragă declarația de vinovăție, susținând că procurorii federali au acționat cu rea-credință. Începând cu anul 2019, acesta a afirmat că este nevinovat și a invocat presupuse abateri ale FBI.

În anul 2020, Flynn a fost grațiat de Donald Trump. Cu toate acestea, în 2023, el a intentat un proces împotriva guvernului federal, solicitând despăgubiri de cel puțin 50 de milioane de dolari. Acesta a susținut că a fost victima unei „urmăriri penale abuzive și malițioase” și că a pierdut oportunități financiare semnificative.

Sub administrația anterioară, Departamentul de Justiție a încercat să respingă acțiunea în instanță. Ulterior, sub conducerea procurorului general Pam Bondi, instituția și-a schimbat poziția și a optat pentru soluționarea cazului printr-un acord.

Instituția a declarat că acordul reprezintă „un pas important în repararea” a ceea ce a numit o „nedreptate istorică”.

Conform notificării depuse la o instanță federală din Florida, cazul va fi închis definitiv după ce Flynn va confirma primirea sumei stabilite. Documentul precizează că fiecare parte își va suporta propriile cheltuieli legale, iar instanța nu va păstra jurisdicția asupra acordului.

Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Senatorul democrat Mark R. Warner, vicepreședinte al Comisiei pentru Informații din Senat, a criticat decizia.

Acesta a declarat:

„Decizia raportată a Departamentului de Justiție de a plăti peste 1 milion de dolari din banii contribuabililor către Michael Flynn este la fel de revoltătoare pe cât este de nejustificată.”

Warner a adăugat că acordul „transmite exact mesajul greșit adversarilor noștri, profesioniștilor din domeniul informațiilor și poporului american”, subliniind că „subminează statul de drept” și „sugerează că responsabilitatea depinde de cine ești și pe cine cunoști”.

Până în prezent, Departamentul de Justiție nu a oferit un răspuns oficial suplimentar solicitărilor de comentarii din partea presei.