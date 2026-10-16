Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița și administrator al companiei World Machinery Works (WMW), ar fi cunoscut faptul că exportul unui utilaj industrial către Belarus era interzis, potrivit unor declarații consemnate în dosarul instrumentat de DIICOT.

Anchetatorii investighează presupuse încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană, în legătură cu transferul unor echipamente care ar putea avea atât utilizări civile, cât și militare.

Potrivit documentelor din dosar, Munteanu ar fi declarat că știa încă din etapa proiectării și fabricării strungului vertical VL40 că acesta era destinat inițial Belarusului și că exportul era interzis la acel moment. El ar fi continuat producția, apreciind că regimul juridic s-ar putea modifica până la livrare.

În noiembrie 2024, Munteanu ar fi propus companiei belaruse BELAZ continuarea colaborării prin intermediul unei firme din India. Ulterior, ar fi fost stabilită o variantă comercială în care utilajul urma să fie vândut unei societăți din Germania, RAPTECH, care l-ar fi revândut unei companii din Kazahstan, DIKOM ENERGY. Potrivit declarației sale, firma germană urma să solicite autorizațiile necesare pentru export de la autoritatea competentă din Germania.

Munteanu ar fi susținut că nu știa că utilajul fusese comandat pentru industria militară și că nu ar fi continuat operațiunea dacă ar fi cunoscut o asemenea destinație. El a afirmat, de asemenea, că echipamentul nu fusese încă pus în funcțiune sau testat.

Dosarul cuprinde și corespondență electronică din noiembrie 2024, în care ar fi fost discutată folosirea unor companii din India pentru livrarea de echipamente către BELAZ, evitând riscurile asociate sancțiunilor occidentale. Anchetatorii susțin că operațiunile ar fi fost coordonate împreună cu Evgeni Polyakov și cu un cetățean rus, Ilya Yarygin, asociat cu grupul industrial rus Energomash, potrivit Gândul.

Strungul VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro, ar fi fost transferat de pe teritoriul României în februarie 2026. Procurorii investighează și alte echipamente industriale cu posibilă utilizare militară.

Munteanu și Polyakov au fost cercetați în dosar, iar instanța a respins propunerea de arestare la domiciliu, dispunând control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat decizia. Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie stabilite de instanță.