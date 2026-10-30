Executivul a aprobat, în cadrul ședinței desfășurate vineri, Hotărârea de Guvern destinată susținerii candidaturii României pentru obținerea unui nou mandat în cadrul Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Actul normativ prevede inclusiv decontarea costurilor pentru o masă tradițională organizată la o recepție oficială, la care sunt așteptate aproximativ 1000 de persoane, conform news.ro.

Proiectul respectiv fusese retras de pe ordinea de zi de fostul prim-ministru Ilie Bolojan în ultima sa ședință la conducerea Executivului. Decizia de atunci a declanșat un schimb dur de replici, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Pavel Popescu, acuzându-l pe fostul șef al Guvernului că a sabotat demersurile diplomatice desfășurate pe parcursul ultimului an.

Adoptarea hotărârii permite derularea acțiunilor de promovare a candidaturii românești cu ocazia Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26). Reuniunea este programată să aibă loc la Doha, în Qatar, în perioada 9-27 noiembrie 2026.

Demersurile oficiale vor fi gestionate de o delegație condusă de ANCOM, structurată astfel încât să asigure o reprezentare eficientă a țării noastre. Din componența acesteia pot face parte și reprezentanți ai altor instituții publice, inclusiv parlamentari.

Finanțarea acțiunilor prevăzute în actul normativ va fi acoperită integral din fondurile proprii ale autorității de reglementare.

”De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026”, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.

Înființată în anul 1865, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU/UIT) este cea mai veche agenție specializată din cadrul Organizației Națiunilor Unite, fiind responsabilă de domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor. În prezent, structura reunește 194 de state membre și peste 1000 de reprezentanți din sectorul privat și mediul academic.

Aprobarea proiectului vine după un conflict intens izbucnit la finalul săptămânii trecute. Pavel Popescu îl acuza pe Ilie Bolojan, colegul său de partid din PNL, că a blocat nejustificat inițiativa diplomatică prin scoaterea proiectului de pe ordinea de zi.

Acesta susținea că hotărârea fostului premier a fost provocată de incapacitatea lui Bolojan de a înțelege importanța deținerii unei astfel de poziții de către țara noastră, acompaniată de o ură viscerală pentru autoritățile de reglementare și superficialitatea cu care el și consilierii săi amatori, în bătaie de joc, au citit proiectul de hotărâre de guvern.

Reacția din partea echipei fostului premier nu a întârziat să apară. Fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, a respins ferm afirmațiile făcute de oficialul ANCOM.

Ioana Dogioiu afirma că Pavel Popescu de la ANCOM ”minte cum respiră”, supărat că în ultima ședință condusă de Ilie Bolojan nu s-a aprobat finanțarea pentru candidatura sa la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, dar s-ar fi aprobat bani pentru candidatura lui Dacian Cioloș la Organizația Internațională a Francofoniei.

Aceasta a clarificat faptul că bugetul alocat Summitului Francofoniei fusese deja aprobat din data de 11 septembrie, neavând legătură cu ultima ședință de cabinet. Totodată, Dogioiu îl acuza pe Pavel Popescu că dorea finanțare pentru o chermeză cu o mie de persoane, program artistic și cadouri de protocol.