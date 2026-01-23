Decizie controversată în educație. Elevii, evaluați și pentru obediență în Rusia

Ministerul Educației din Rusia a anunțat că, începând cu 1 septembrie 2026, elevii vor fi evaluați nu doar în funcție de rezultatele academice, ci și în funcție de comportament. Măsura se va aplica tuturor nivelurilor de învățământ preuniversitar, de la clasa I până la finalul liceului, potrivit publicației Meduza.

Autoritățile susțin că noul sistem are ca scop consolidarea disciplinei și a ordinii în școli, în timp ce mai mulți experți în educație avertizează asupra posibilelor consecințe ale acestei decizii.

Potrivit Ministerului Educației, notele pentru comportament vor fi acordate pe baza unui set larg de criterii, care includ disciplina, interacțiunea socială, calitățile personale și implicarea în activitățile din clasă.

Oficialii au precizat că evaluarea va avea rolul de a consolida respectarea regulamentelor interne, de a menține ordinea în timpul orelor și de a asigura respectarea normelor de conduită considerate acceptate.

Elevii vor fi evaluați, printre altele, în funcție de participarea la activitățile școlare, implicarea în așa-numita „muncă social utilă” și respectarea instrucțiunilor profesorilor.

Ministerul susține că măsura urmărește să întărească rolul educativ al școlii și să creeze un cadru mai organizat pentru procesul de învățare.

Ideea reintroducerii notelor pentru comportament a fost discutată public pentru prima dată în decembrie 2024, în cadrul unei ședințe a Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului.

Cu acel prilej, președintele Vladimir Putin a declarat că propunerea ar trebui „cel puțin discutată”, adăugând că aceste note ar trebui „să aibă un impact real”.

Ministrul adjunct al Educației, Olga Koludarova, a descris reforma nu doar ca pe o măsură disciplinară, ci și ca pe un instrument pentru „dezvoltarea personalității elevilor”.

Ea a afirmat că notele pentru comportament sunt menite să consolideze „rolul educativ al școlii”, să insufle respect pentru „valorile tradiționale” și să protejeze „onoarea și demnitatea profesorului”.

Notele pentru comportament au mai existat în sistemul educațional rus. Acestea au fost introduse în școlile sovietice în 1944, inițial pe o scară de cinci puncte, iar în 1970 au fost transformate într-un sistem cu trei calificative: „exemplar”, „satisfăcător” și „nesatisfăcător”.

Deși aveau un caracter aparent simbolic, consecințele erau semnificative. Elevii care primeau calificativul „nesatisfăcător” la finalul anului nu aveau dreptul să susțină examenele finale și nu primeau diplomă, ci doar un certificat care atesta frecventarea cursurilor. Sistemul a fost desființat în martie 1989.

Mai mulți specialiști consultați de Takie Dela atrag atenția asupra implicațiilor noii măsuri. Expertul în educație Mihail Pavloveț a declarat că inițiativa reprezintă o revenire la un mecanism de control din perioada sovietică.

El susține că notarea comportamentului a apărut într-un context în care educația era folosită ca instrument de disciplină și conformare ideologică.

Pavloveț a afirmat că „metodele represive de acest tip sunt o recunoaștere a lipsei de putere atât a sistemului educațional, cât și a statului de a rezolva problemele acumulate”.

El avertizează că evaluarea comportamentului ar putea deveni parte a unui sistem mai amplu de monitorizare socială, care să urmărească „fiabilitatea” cetățenilor încă din copilărie.

La rândul său, educatorul Dima Zitser a declarat că notele pentru comportament pot deveni un mecanism de constrângere. El a explicat că, în cadrul noului sistem, elevii ar putea fi obligați să respecte nu doar cerințe academice, ci și directive ideologice, fără posibilitatea de a-și exprima dezacordul.