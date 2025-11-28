International

De Wever critică planul UE de a folosi active ruse pentru Ucraina

De Wever critică planul UE de a folosi active ruse pentru UcrainaBart De Wever / sursa foto: captură video
Premierul belgian Bart De Wever și-a exprimat vineri opoziția față de utilizarea activelor financiare ruse blocate în Uniunea Europeană pentru sprijinirea financiară a Ucrainei. Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderul conservator avertizează că măsura ar putea crea probleme juridice și riscuri pentru stabilitatea financiară.

De Wever critică planul UE

„De ce să ne aventurăm pe un teren juridic și financiar necunoscut?”, întreabă De Wever în documentul transmis joi. Potrivit premierului belgian, folosirea activelor Băncii Centrale a Rusiei, majoritatea depozitate în Belgia, ar fi „fundamental greșită”.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / sursa foto: captură YouTube

Comisia Europeană a propus ca aceste fonduri să fie utilizate pentru un „împrumut reparatoriu” destinat Ucrainei, în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro. Acesta ar urma să fie rambursat de Ucraina doar dacă Rusia plătește despăgubiri pentru daunele provocate de război.

Părerile sunt împărțite

Societatea Euroclear, cu sediul la Bruxelles, administrează active rusești estimate la 210 miliarde de dolari, în timp ce întreaga sumă blocată în UE depășește 235 de miliarde de euro.

Planul a stârnit reacții diferite în rândul statelor membre. Germania, țările baltice, Polonia, Olanda și statele nordice susțin inițiativa, considerând că împrumutul ar oferi Ucrainei resurse necesare pentru reconstrucție și securitate. În schimb, De Wever avertizează că procedura ar putea crea un precedent problematic, afectând dreptul internațional și încrederea în sistemul financiar european.

Comisia Europeană

Comisia Europeana. Sursă foto: Facebook

Avertismentul lui Bart De Wever

Premierul belgian subliniază, de asemenea, că implicarea instituțiilor financiare belgiene în administrarea acestor active ar putea expune țara la riscuri economice pe termen lung. El atrage atenția asupra posibilelor consecințe juridice și reputaționale, sugerând că orice decizie trebuie să fie luată cu prudență și cu evaluarea completă a impactului asupra statelor membre și a sistemului bancar european.

Bart De Wever a depus jurământul şi a fost instalat oficial ca prim‑ministru al Belgiei în 03 februarie 2025. El este primul politician din regiunea flamandă (vorbitoare de neerlandeză) care preia poziţia de prim‑ministru.

