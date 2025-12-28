De la naționala Serbiei la Alba Blaj. Transferul care schimbă complet jocul echipei

Clubul CSM Volei Alba Blaj a anunţat, duminică, transferul jucătoarei Marija Miljević, voleibalistă de origine sârbă, care urmează să evolueze pentru formaţia din Blaj în sezonul competiţional 2025–2026. Miljević are 27 de ani, 1,78 m înălţime şi joacă pe postul de coordonator, potrivit prezentării oficiale a clubului.

Anunţul vine în contextul consolidării lotului pentru competiţiile interne şi europene ale campioanei României.

Marija Miljević a avut mai multe experienţe la cluburi din Europa înainte de a semna cu Alba Blaj. În sezonul precedent, jucătoarea a evoluat pentru Aris Salonic în Grecia și, anterior, în România la CSM Lugoj în Divizia A1.

Potrivit datelor statistice din baze sportive, Miljević a jucat pentru aceste cluburi și este înregistrată ca pasatoare profesionistă.

Înainte de perioada petrecută la CSM Lugoj, voleibalista a evoluat în Serbia pentru echipe precum OK FOK Novi Sad, ŽOK Klek şi Jedinstvo Stara Pazova. Ultima dintre acestea i-a adus multiple titluri în campionatul și cupa Serbiei la nivel de club.

Pe plan internaţional, Marija Miljević a făcut parte din lotul naţionalei Serbiei în competiţii majore în acest an, inclusiv la Campionatul Mondial şi în cadrul Volleyball Nations League (Liga Mondială). Acestea sunt turnee desfăşurate la nivel global şi continental pentru echipele naţionale feminine.

Prezenţa sa în cadrul acestor competiţii confirmă faptul că jucătoarea este integrată în sistemul de selecţionată al uneia dintre naţionalele participante la principalele întreceri ale voleiului feminin.

În cadrul CSM Volei Alba Blaj, Marija Miljević este aşteptată să ocupe rolul de coordonator al jocului, contribuind la organizarea fazelor ofensive ale echipei și coordonarea raliurilor pe teren.

Clubul din Blaj este unul dintre cele mai titrate din România şi participă regulat atât în Divizia A1, cât şi în competiţii europene, precum CEV Cup sau Liga Campionilor.

CSM Volei Alba Blaj a câştigat în ultimele sezoane titluri în campionatul intern și Cupa României, iar implicarea în cupele europene reflectă statutul clubului pe scena voleiului continental.

Alba Blaj evoluează în Divizia A1, prima ligă a voleiului feminin din România, unde se confruntă cu alte echipe din ţară în sezonul regulat și în fazele play-off.

Clubul s-a aflat în poziţii fruntaşe în competiţia internă, consolidându-şi statutul de campioană.

Pe plan european, echipa a participat în ultimele sezoane la CEV Volleyball Cup şi la CEV Champions League Women, competiţii în care s-au întâlnit adversari din diverse ţări membre ale Confederației Europene de Volei.