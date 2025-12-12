Istvan Kovacs al voleiului a devenit celebru după ce a căzut cu scaunul. Paul Szabo-Alexi a fost desemnat arbitrul numărul 1 în 2025, în cadrul Galei Voleiului

Voleiul românesc și-a premiat vârfurile acestui an în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Gala Voleiului a strâns laolaltă glorii din trecut și din prezent, antrenori care au scris istorie, dar și reprezentanți ai tinerei generații.

La un an distanță de momentul viral care a făcut înconjurul planetei – căderea spectaculoasă cu scaunul de arbitru la meciul de Liga Campionilor de la Perugia – Paul Szabo-Alexi nu doar că și-a recăpătat echilibrul, dar a și urcat la cel mai înalt nivel al carierei sale. În 2025, Federația Română de Volei l-a desemnat Arbitrul Anului, într-un sezon în care românul a bifat performanțe pe care alții le strâng într-o viață. Practic, dacă ar fi să facem o paralelă cu fotbalul, Paul Szabo-Alexi ar fi fără probleme echivalentul lui Istvan Kovacs.

„Anul ăsta a fost unul cu foarte multe reușite. Am avut a treia semifinală de Champions League arbitrată în calitate de A1 și a venit și finala la Istanbul, chiar dacă am fost A2. Am participat la trei competiții din cadrul Volleyball Nations League la Xi'an, Beijing și Hong Kong. Și am avut onoarea de a participa în luna august la Campionatul Mondial feminin din Thailanda”, ne-a declarat cel mai bun arbitru din voleiul românesc din acest an.

În urmă cu un an, tot în luna decembrie, când oficia în partida din Liga Campionilor dintre Perugia și St. Nazaire, românul a fost fără voia lui protagonistul unui moment care a devenit viral: un jucător al francezilor l-a dărâmat din greșeală cu tot cu scaun!

„Este un eveniment care, într-adevăr, se întâmplă, sper, foarte, foarte rar. La un meci de Champions League la Perugia, în urma unei acțiuni a unui jucător care a intrat în scaunul arbitrului, acesta nu era ancorat și am avut mare noroc să cad cu talent. Cred că a fost un mix între acrobație și noroc. Trebuie să-i mulțumesc profesorului Gâtej, pentru că lecțiile de volei de la Liceul cu program sportiv Bistrița se desfășurau inclusiv în sala de gimnastică, în care pregătirea acrobatică avea importanță în apărarea din volei”, a povestit Paul Szabo-Alexi.

Arbitrul recunoaște că pe cât de periculoasă a fost căzătura, pe atât de cunoscut l-a făcut în rândul iubitorilor de volei. Românul a devenit celebru în urma acelui moment.

„Se pare că această căzătură totuși a fost de bun augur pentru că, într-adevăr, pot să vă spun, inclusiv în Asia, mi-a adus o popularitate fantastică. Nu mi-am căpătat vreo poreclă, dar dacă în China mă întreba lumea: «Sunteți arbitru care ați căzut?» și așa mai departe și, clar, din punctul ăsta de vedere, a fost un eveniment care mă bucur că, până la urmă, s-a încheiat favorabil”, mărturisește el.

Spre deosebire, însă, de Istvan Kovacs, arbitrul din fotbal care, ca și el, a condus finala Ligii Campionilor, Paul Szabo-Alexi nu e deloc îndrăgostit de cartonașe. Dimpotrivă, preferă să evite acordarea lor, decât să le împartă în stânga și-n dreapta.

„Un arbitru bun știe că în momentul în care meciul începe nu mai există prietenii. Nu am avut un record la cartonașe. Cred că pot să spun ce e o tendință și pe plan internațional, să fie din ce în ce mai puține și poate și datorită apariției sistemului Challenge sunt din ce în ce mai puține aceste sancțiuni. Ca arbitru trebuie să ai o anumită flexibilitate, să fii autoritar, dar manifestările componenților echipelor, de obicei, se încadrează în limitele fair play-ului”, explică arbitrul anului 2025.

Acesta recunoaște că experiența de jucător și de fost antrenor l-a ajutat să înțeleagă mai bine jocul. Însă nici acum nu-și poate explica virulența cu care contesta deciziile arbitrilor atunci când era doar pe banca tehnicienilor.

„Nu era ușor, că existau foarte, foarte multe situații în care contestam. Chiar și în scurta carieră de antrenor în care am fost și arbitru activ, aveam colegi care m-au întrebat: «Nu am băut aceeași cafea?», pentru că eram într-adevăr foarte, foarte expansiv. Dar asta face parte din joc. Să înțelegi trăirile antrenorilor, să înțelegi trăirile jucătorilor și să încerci să te pui în pielea lor, iar prin modul în care gestionezi toate deciziile, să fii cât mai imparțial și să nu provoci prin greșeli anumite situații care sunt de nedorit”, își explică Paul Szabo-Alexi crezul ca arbitru.

Voleibalista anului 2025 a fost desemnată Diana Vereș. Liberoul naționalei și al campioanei României, Volei Alba Blaj, recunoaște că la început nu i-a plăcut deloc acest sport.

„Mă simt extraordinar. Nu m-am așteptat să primesc acest premiu, însă este dovadă a muncii. Am muncit foarte mult pentru asta. Știu doar că nu a început prea bine, nu îmi doream să fac volei, însă am mers după sora mea mai mare, însă acum nu regret nici o secundă. După ce am început să practic mai serios, mi-am setat niște obiective și mă bucur că am reușit să le îndeplinesc”, și-a amintit laureata acestui an.

Pentru președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, această Gală a fost momentul de respiro înainte de întoarcerea la marea provocare a anului viitor: organizarea, la Cluj-Napoca, a unei grupe de la Campionatul European masculin de volei.

„E nevoie să facem cumva mereu câte un pas în față sau să ne ridicăm la un alt nivel. Faptul că organizăm a doua oară o grupă de Campionat European nu face decât să întărească puțin activitatea Federației la nivelul Confederației Europene. Dezavantaje nu sunt, decât timp și resurse, dar avantajele sunt mult mai multe. Dacă n-ar fi greu, înseamnă că nici noi n-am putea să facem ceva mai de lungă durată”, a declarat Adin Cojocaru.

Șeful voleiului românesc a trecut în revistă și cele mai bune trei momente ale voleiului nostru în acest an.

„După părerea mea, primele trei performanțe ale voleiului românesc din 2025 sunt, în ordine, acestea: prima este medalia de bronz câștigată în Golden League, de naționala feminină de senioare, o premieră. Apoi, calificarea la Campionatul Mondial U17 a naționalei masculine, nici nu mai știu de când nu s-a mai întâmplat. Iar apoi, al treilea lucru de care eu sunt mândru și noi toți ar trebui să fim foarte mândri, este participarea la un Campionat Mondial după 43 de ani”, a mai spus Adin Cojocaru.