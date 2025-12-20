Sport

Transfer în Serie A: Un atacant de la West Ham United, la un pas să semneze cu AC Milan

AC Milan. Sursa foto: Facebook
AC Milan se află în căutarea unui nou atacant pentru a-și întări linia ofensivă. Clubul și-a îndreptat atenția către atacantul german Niclas Fullkrug, aflat în prezent la West Ham United.

AC Milan, negocieri pentru atacantul Niclas Fullkrug

Conform informațiilor publicate de Gazzetta dello Sport, negocierile dintre cele două cluburi sunt aproape finalizate, urmând ca Fullkrug să ajungă la echipa din Italia sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului, cu o opțiune de cumpărare estimată la 13 milioane de euro.

Fullkrug nu a reușit să se impună în Premier League, jucând doar opt meciuri în acest sezon și fără să marcheze vreun gol.

La 32 de ani, atacantul german va avea ocazia să evolueze într-un campionat competitiv și într-o echipă care în prezent ocupă locul al doilea în Serie A, luptând pentru titlu și pentru performanțe în cupele europene.

Niclas Fullkrug

Niclas Fullkrug. Sursa foto: Wikipedia

Când ar putea ajunge la echipă

Potrivit surselor, Fullkrug ar putea face debutul pentru AC Milan pe 8 ianuarie, în meciul cu Genoa, iar prezența sa în atac ar putea aduce un plus de eficiență echipei milaneze, care își propune să-și consolideze poziția în fruntea clasamentului și să își atingă obiectivele din acest sezon.

De asemenea, cei de la AC Milan îl au în vizor pe fundașul brazilian Thiago Silva, în perspectiva perioadei de transferuri din iarnă, au declarat surse pentru ESPN Brasil.

Silva, în vârstă de 41 de ani, a devenit recent liber de contract, după ce și-a încheiat de comun acord înțelegerea cu Fluminense, deși mai avea încă șase luni de contract.

AC Milan pregătește schimbări

Veteranul brazilian s-a întors la clubul din Rio de Janeiro în mai 2024, venind de la Chelsea, și a fost titular constant la Fluminense.

Silva nu are intenția să se retragă din fotbalul de performanță și își păstrează speranța de a evolua pentru Brazilia la Cupa Mondială de anul viitor, deși nu mai joacă pentru echipa națională din 2022. Revenirea la AC Milan ar putea marca un nou capitol în cariera sa.

Proiecte speciale