Inter Milano-Genoa, 2-1. Echipa lui Cristian Chivu urcă pe primul loc în Serie A

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formația Genoa, patronată de Dan Șucu, într-un meci disputat în etapa a 15-a din Serie A. Grație acestui succes, Inter a urcat pe primul loc în clasamentul campionatului.

Nerazzurrii au avut un început excelent de partidă și au reușit să se desprindă încă din prima repriză. Yann Bisseck a deschis scorul în minutul 6, după o pasă oferită de Lautaro Martinez. Același Lautaro a majorat avantajul în minutul 38, stabilind scorul pauzei la 2-0 pentru Inter.

În repriza secundă, gazdele au reușit să reducă din diferență prin Vitinha, care a înscris în minutul 68. În ciuda presiunii exercitate de Genoa pe final, Inter a reușit să își conserve avantajul și s-a impus cu 2-1.

Pentru formația genoveză, internaționalul român Nicolae Stanciu nu a fost utilizat, rămânând pe banca de rezerve pe toată durata partidei.

În urma acestui rezultat, Inter Milano a acumulat 33 de puncte și a trecut pe primul loc în clasamentul din Serie A. Pe poziția a doua se află AC Milan, cu 32 de puncte. Genoa ocupă locul 16, cu 14 puncte.