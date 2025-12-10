Marea problemă a lui Cristi Chivu, după prima jumătate a sezonului. Bilanțul e dezastruos pentru român

Cristi Chivu (45 de ani) a pierdut un meci foarte important, contra celor de la Liverpool, în Liga Campionilor, scor 0-1. Inter a cedat în ultimele minute, pe teren propriu, și a bifat al doilea eșec consecutiv în cea mai importantă competiție intercluburi. În runda precedentă, italienii fuseseră învinși în deplasare, de Atletico Madrid, scor 1-2.

La jumătatea sezonului, Chivu nu stă nici bine, dar nici rău. Situația nu e disperată pentru Inter, care în campionat e pe locul al 3-lea, cu 30 de puncte, cu unul mai puțin decât Milan și Napoli (s-au jucat 14 etape). Iar în Liga Campionilor, echipa e pe 5 cu 12 puncte, înainte meciurilor de miercuri.

Problema este că Inter a pierdut cam toate meciurile cu echipele mari în acest sezon. Cele două din Liga Campionilor, amintite mai sus. Iar în Serie A a cedat la Juventus (3-4), la Napoli (1-3) și în derby-ul cu AC Milan (0-1). O surpriză neplăcută a fost și eșecul de pe teren propriu cu Udinese (scor 1-2).

O victorie mare a fost pe terenul celor de la AS Roma, scor 1-0 și aici poate intra și succesul cu Lazio, de acasă (2-0). În rest, Interul nu a avut probleme cu echipele mai slab cotate, printre care: 5-0 cu Torino, 4-1 cu Cremonese, 3-0 cu Fiorentina sau 2-0 cu Pisa.

De asemenea, Inter a demarat foarte bine în Champions League, acolo unde le-a învins pe Ajax Amsterdam (2-0), Slavia Praga (3-0), Union Saint-Gilloise (4-0) și Kaiarat (2-1).

Problema rămâne legată de meciurile cu echipele mari pe care le va înfrunta Interul. Pentru că, dacă va continua să piardă în același ritm ca până acum, echipa va rata titlul în Serie A și nu va ajunge prea departe în Ligă.

„Un egal ar fi fost corect, având în vedere cum decurgeau lucrurile. Am fost sub presiune la început, dar apoi am găsit cheia și mișcările potrivite. A trebuit să fac două schimbări care ne-au afectat pe moment. Apoi a venit incidentul de la final, al doilea în ultimele două meciuri de Champions League, și nu ne-am ales cu nimic în materie de puncte”, a spus antrenorul lui Inter la finalul meciului cu Liveprool.