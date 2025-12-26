De ce tot mai mulți români urăsc Crăciunul. Fenomenul Sindromul Grinch, explicat

Ce este „Sindromul Grinch”. Pentru mulți români, Crăciunul rămâne cea mai așteptată perioadă a anului, marcată de împodobirea bradului, luminițe și momente alături de familie. Însă există și un număr tot mai mare de persoane care privesc această sărbătoare cu stres și chiar aversiune. Specialiștii numesc acest fenomen „Sindromul Grinch”.

Potrivit unui sondaj recent, 78% dintre români se simt copleșiți de stres în preajma sărbătorilor de iarnă. Doar 42% dintre cei intervievați au declarat că așteaptă Crăciunul cu nerăbdare, în timp ce majoritatea – 58% – preferă să evite orice discuție despre sărbători.

Experții identifică mai multe motive pentru care sărbătorile pot deveni o sursă de frustrare sau anxietate. Pregătirile pentru cadouri, aglomerația din magazine, presiunea socială și stresul financiar sunt doar câteva dintre ele. Pentru persoanele care trec printr-o perioadă de singurătate, Crăciunul poate accentua sentimentul de izolare, transformând sărbătoarea într-o perioadă dificilă emoțional.

Studiile neurologice arată că creierul uman activează o rețea complexă de zone senzoriale, motorii și emoționale atunci când ne gândim la Crăciun. Dacă această perioadă este asociată cu stres, conflicte sau tensiuni familiale, răspunsul creierului poate fi unul negativ, generând frustrare sau chiar aversiune față de sărbătoare. Această reacție poartă numele de „Sindromul Grinch”.

Pe lângă stresul social și familial, dificultățile financiare contribuie semnificativ la acest fenomen. Mulți români se confruntă cu bugete restrânse, iar presiunea de a cumpăra cadouri sau de a organiza mese festive poate accentua sentimentul de disconfort. Astfel, în loc să fie o perioadă de bucurie, Crăciunul devine asociat cu anxietate și frustrare.

În timp ce pentru unii bradul și luminițele reprezintă simboluri ale fericirii și tradiției, pentru alții, această perioadă poate provoca o combinație de stres, presiune socială și nemulțumire personală, ilustrând perfect ceea ce specialiștii numesc „Sindromul Grinch”.Mulți români spun că această sărbătoare este doar o strategie de marketing.