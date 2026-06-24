O chiuvetă înfundată este una dintre cele mai frecvente probleme din bucătărie și apare, de cele mai multe ori, treptat și fără semne clare la început, până în momentul în care apa începe să se scurgă greu sau rămâne blocată în chiuvetă. În general, această situație este cauzată de obiceiurile zilnice din bucătărie și de felul în care sunt aruncate resturile alimentare și grăsimile.

În majoritatea cazurilor, blocajele apar din acumularea de grăsimi, resturi alimentare și depuneri care se lipesc de pereții țevilor, formând în timp un dop compact care împiedică scurgerea apei.

Acest proces este lent, dar constant, iar odată ce începe să se formeze, devine din ce în ce mai dificil de îndepărtat fără intervenții mecanice sau chimice.

Una dintre cele mai importante reguli este evitarea uleiului și a grăsimilor, deoarece acestea se solidifică pe măsură ce se răcesc și se lipesc de țevi, reducând treptat diametrul de scurgere până la blocaj complet.

La fel de problematice sunt resturile de mâncare, în special orezul și pastele, care se umflă în contact cu apa și contribuie la formarea dopurilor în interiorul conductelor.

De asemenea, zațul de cafea se poate acumula rapid într-un singur loc, afectând fluxul normal al apei. În același timp, cojile de ouă, semințele și nucile creează probleme similare, deoarece nu se dizolvă și pot rămâne blocate în îmbinările țevilor.

Făina reprezintă un alt risc major, deoarece în contact cu apa formează o pastă densă, greu de eliminat, care aderă puternic la pereții conductelor. Produsele lactate și lichidele grase contribuie și ele la formarea depunerilor, mai ales atunci când sunt eliminate frecvent și în cantități mari.

Nici medicamentele nu ar trebui aruncate în chiuvetă, deoarece pot afecta atât instalația, cât și mediul înconjurător, fiind substanțe care nu se degradează ușor în sistemele de apă uzată.

Una dintre cele mai eficiente măsuri este utilizarea unei site de protecție la chiuvetă, care reține resturile alimentare înainte ca acestea să ajungă în țevi. Curățarea regulată a acesteia previne acumularea și reduce semnificativ riscul de blocaj.

O altă metodă utilă este turnarea periodică de apă fierbinte în scurgere, deoarece ajută la topirea depunerilor de grăsime și la menținerea fluxului normal. În unele cazuri, combinația de bicarbonat de sodiu și oțet este folosită pentru curățarea naturală a țevilor, ajutând la desprinderea depunerilor ușoare și la reducerea mirosurilor neplăcute.

De asemenea, este important ca resturile alimentare să fie aruncate direct la gunoi înainte de spălarea vaselor, iar grăsimile să fie colectate separat în recipiente și eliminate corespunzător, nu turnate în chiuvetă.