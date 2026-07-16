A treia putere în stat reacționează. Procurorii DIICOT și DNA par că și-au luat libertatea de a fi cum prevede Constituția și încep să șteargă amintirea a ceea ce a fost „Binomul”, pecinginea Justiței. Cazurile Ciprian Ciucu și Viorel Pașca, invocate doar pentru că reprezintă puterea actuală, arată că la butoane sunt magistrații.

Deciziile procurorilor de caz și judecătorilor din ambele dosare penale au fost corecte și, în opinia mea, independente de vreo teamă a presiunilor politice și mediatice. Mă refer la aceste două cazuri fiindcă sunt pe agenda publică, dar procurorii au căzut și peste mușterii din PSD, pentru fapte intens mediatizate de toată presa.

Suntem acum la momentul în care un ministru, Dragoș Pîslaru, a avut „îndrăzneala” să-și arate public supărarea că procurorii DIICOT nu l-au informat că derulează o anchetă și fac descinderi la niște azile ilegale din județul premierului Ilie Bolojan. Cred că și ai lui apropiați i-au umflat mușchii, ivocând că el, ditamai ministru Muncii și Protecției Sociale, a fost ignorat de procurori.

Să-i spunem ministrului Pîslaru că astfel de acțiuni ca aceea derulată la casele lui Viorel Pașca s-au mai petrecut de-a lungul timpului și mereu intervențiile au fost secrete pentru miniștri sau alți factori de răspundere din perimetru vizat, inclusiv pentru presă. Așa spun legea penală și procedurile.

În anii 90-2000, se supărau și potentații de atunci în situații similiare, dar puneau mâna pe telefon și lansau reproșuri teatrale, menite să-i intimideze pe polițiști, procurori, membri unor corpuri de control din ministere. Unii cedau, alții nu. Pe măsură ce tehnologia și metodele anchetatorilor au evoluat, șmecheria asta a demnitarilor s-a estompat. Dar niciun politician nu a fost atât de caraghios ca Dragoș Pîslaru încât să își manifeste supărarea public, declarând că nu a fost informat despre ceea ce nu trebuia să fie informat!

Când bagi bățul prin gard și apoi pedepsești prin demitere un angajat de care procurorii au avut nevoie profesional în ancheta de la azilele din Bihor, trebuie să te aștepți și la critici, și la ironii. Din această cauză, procurorii DIICOT și-au luat libertatea să-i transmită ministrului interimar un mesaj ironic, delimitind încă o dată competențele între Executiv și Justiție.

Acțiunea de ieri a procurorilor DIICOT a fost ținută tot la secret de ministrul Dragoș Pîslaru, chiar dacă viza Casele de Pensii din „parohia” Ministerului Muncii. A fost legal, a fost democratic? Fără îndoială. Dar ironia transmisă pe site-ul DIICOT „Astăzi suntem și la Casa de Pensii! Scuze că nu am anunțat înainte!”, deși a amuzat mulți cititori, altora le-a dat prilejul să-l apere pe Viorel Pașca și să amendeze acțiunea procurorilor.

Esența acestei anchete DIICOT de la Casele de Pensii nu a interesat internauții revoltați pe rețelele sociale. Este o fraudă imensă din bani publici prin calcularea în fals a unor pensii. Se dădeau șpăgi de 5 ani și se crease o rețea ca o caracatiță, care acționa în mai multe județe. Funcționari din casele de pensii, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă și un expert judiciar s-au folosit de sistemul legiferat de cumpărare a vechimii în muncă de către persoane care dădeau mită pentru a obține o pensie mai mare.

Timp de 5 ani, niciun ministru, șef de la ANAF sau director la Casa de Pensii nu au depistat frauda. Toți miniștri au fost de la PSD în acești ani: Marius Budăi (noiembrie 2021 – iulie 2023), Simona Bucura-Oprescu (iulie 2023 – decembrie 2024), Petre-Florin Manole, înlocuit de Dragoș Pîslaru. Niciunul nu va fi informat de mersul anchetei decât dacă se va descoperi că au avut vreo responsabilitate.

La acest moment, nu se știe unde va duce ancheta procurorilor, dar este cert că vor urma descinderi și percheziții la mai multe instituții, vor fi audiați tot felul de funcționari.

Același lucru se va întâmpla și în cazul azilelor din Bihor. Descinderile de la Dumbrava au fost doar vârful aisbergului. Vor urma anchetele procurorilor la instituțiile statului care aveau responsabilități față de cazurile de persoane vulnerabile, plasate ilegal în casele lui Viorel Pașca, sau instituții care au emis acte neconforme cu legislația. Am spus-o din primele momente ale cazului, dar emoțiile publicului bat mereu legile, chiar dacă se invocă democrația de dimineață până seara.

Se va reglementa și scopul social al acțiunilor umanitare, deoarece premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va modifica legislația de licențiere, astfel ca locul multor azile și centre finanțate de stat să fie luat de ONG-uri.

Ministrul Dragoș Pîslaru mai trebuie să știe un lucru, pe care procurorii i l-au transmis cu condescendență. Eu, jurnalist, îi spun că nu a fost nici corectă, nici morală demiterea Alexandrei Zară din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD). A fost numită acolo de premierul Ilie Bolojan, în iulie 2025,

Pâslaru a invocat lipsa unei informări prealabile a lui despre descinderea de la Dumbrava, principalul motiv al demiterii tinerei de 28 de ani, participantă la acțiunea procurorilor DIICOT.

Alexandra Zară, absolventă de Drept, i-a explicat (a făcut-o și public) că organele de urmărire penală i-au cerut să păstreze confidenţialitatea în legătură cu această acţiune, iar dacă l-ar fi informat pe ministru ar fi săvârşit o infracţiune. Restul, dacă a fost abuz sau nu, îl va stabili autoritatea, deoarece tânăra a anunțat că a făcut plângere penală împotriva ministrului.

Este un motiv puternic pentru ca fiica lui să fie demisă, așa cum au invocat politicieni USR și PNL în studiouri de televiziune! Plus că, în discursurile lor, Alexandra Zară era ori „sinecura tatălui ei”, ori prea tânără pentru a fi președinta unei Autorități din cadrul Ministerului Muncii cu rang de secretar de stat.

Rușinos pentru asemenea anateme! Când ministerele și consiliile de administrație mustesc de sinecuri ale politicienilor și de tinere amante, unele fără pregătire academică – după cum a dezvăluit presa de toate culorile și interesele – trebuie să ai mult tupeu să o ostracizezi pe Alexandra Zară că e fiica unui jurnalist. Mergem ca orbeții, doar-doar vom aprinde din nou lumina în România?!